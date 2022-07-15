طريقة عمل الفول المدمس في البيت بكل تكاته وأسراره وبطعم لذيذ زي فول العربيات

طبق الفول المدمس من أشهر أطباق الأكلات الشعبية، والتى تشتهر فى جميع البيوت المصرية، وفى جميع البلدان العربية، وتشتهر معظم الموائد بتواجد طبق الفول الأساسى فى وجبة الإفطار وفى وجبة الغذاء وفى وجبة العشاء بجانب طبق من المخلل أو طبق من السلطة الخضراء وطبق من البطاطس المحمرة، وتناول الفول له فائدة صحية للجسم وله قيمة غذائية هامة جدا لأنه يحتوي على البروتينات والفيتامينات اللازمة لبناء خلايا وعضلات الجسم ويعطي الفول الطاقة والنشاط والقوة، ويعمل على تقوية الذاكرة، ولا ينصح الأشخاص الذين يعانون من التهابات وإنتفاخ فى القولون بالتقليل من تناول الفول لأنه من البقوليات التى تساعد على تهيج القولون ويصعب هضمه، ويدخل الفول فى العديد من الأكلات مثل الفول النابت والبصارة والطعمية، والبعض من السيدات يقومون بعمل الفول المدمس من غير أى إضافات، والبعض يضيفون إليه البيض المسلوق أو السجق أو البيض المقلي أو الطماطم والبصل فكل هذا على حسب الرغبة.

مكونات عمل الفول المدمس الشهي

نضف كيلو من الفول

كمية مناسبة من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من العدس الأصفر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الأرز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

إثنين ثمرة من الجزر المبشور

ثلاثة ثمرات من الطماطم المقطع

طريقة عمل الفول المدمس