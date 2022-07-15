أسرع وأسهل طريقة لعمل كفتة الأرز في الخلاط بدون مفرمة لحمة بمقادير مظبوطة 100

يعشق الكثير من الأشخاص الكبار منهم والصغار تناول الكفتة بكافة أنواعها المشوية والمقلية، وتعد الكفتة من الأكلات السريعة التي تفضل الكثير من الأمهات إعدادها لأطفالها، وخاصة كفتة الأرز والتي تعد من أشهر طرق إعداد الكفتة، ولكن لا تعلم الكثير من السيدات أنه يمكن عمل كفتة الأرز بواسطة جهاز الخلاط، والذي يجعلها تتماسك، وتكون خليطا واحدا كما أنه عند إعداد الكفتة في الخلاط لا يجعلها تكش كما يحدث في بعض طرق عمل الكفتة، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف.

مكونات تحضير كفتة الأرز في الخلاط

تبحث الكثير من السيدات عن المكونات التي تحتاج إليها لتحضير كفتة الأرز عن طريق الخلاط، وتصبح متماسكة وطرية، وسوف نوضح لكم أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير كفتة الأرز بهذه الطريقة، والتي تعتبر مكونات سهلة وبسيطة.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة ويمكن الزيادة حسب الرغبة في عمل كمية أكبر من الكفتة.

عدد ٣ أكوب من الأرز.

بصلة كبيرة مقطعة.

كمية مناسبة من الشب والبقدونس.

حوالى حزمة من الكزبرة الخضراء.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

عدد ٣ ملاعق من البقسماط المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة، كمية مناسبة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة تحضير كفتة الأرز بالخلاط

وبعد أن تعرفنا معكم على أهم المكونات التي نحتاج إليها لعمل كفتة الأرز في المنزل بواسطة الخلاط، سوف نوضح لكم طريقة التحضير كالاتي.

أولا يتم وضع الأرز بالمقادر السابق ونقعه لمدة ساعتين ونصف على الأقل، ثم يصفي جيدا ويوضع على النصف كيلو من اللحمة المفرومة

نقلب جيدا الأرز مع اللحمة المفرومة ثم نضع الخليط في الخلاط، نقوم بضرب الكفتة والأرز جيدا في الخلاط.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة البصلة المقطعة، وملعقة الثوم المهروس، والثلاث ملاعق من البقسماط، وملعقة الملح، والفلفل الأسود، وبهارات اللحمة والكمون.

نقوم بضرب كل هذه المكونات مع اللحمة المفرومة والأرز في الخلاط الذي يجعل هذا الخليط متماسك، ثم نضع طاسه عل النار ونضيف عليها أصابع الكفتة وإليكم كفتة لذيذة وشهية بالأرز.

أسرار نجاح الكفتة بكل سهولة

إذا اردتي ان تحصلي على كفتة لذيذة جدا زي المطاعم يجب عليك أن تقومي ببعض الخطوات البسيطة ومن أهم هذه الخطوات هي وضع ملعقة من البكينج بودر مع ملعقة من النشا ثم قومي بخلط المكونات معا وضعي علي خلطة الكفتة تساعد على جعل الكفتة طرية جدا مصر المطاعم ولا تكش أو تفك منك بأي طريقة استخدمي هذه الطريقة