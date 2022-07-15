نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة كريم بانثينول المعجزة لتبييض وشد المناطق الداكنة بشكل فعال وسريع في المقال التالي

يعد كريم بانثينول هو من أفضل الكريمات الطبيعية يستخدم للجلد كمستحضر قوي وفعال، كما أيضا يتكون كريم بانثينول من مادة البانثينول التي يستخدم موضعي وهي مادة كيميائية تتضمن فيتامين ب 5 وهو من أهم الفيتامينات التي تستخدم لتجميل الجلد وترطيبه بشكل طبيعي، فهو من أهم المستحضرات التجميلية لتبييض المناطق الداكنة في الجسم بأقل تكلفة وبدون أي ضرر على البشرة. خلطة كريم بانثينول لتبييض المناطق الداكنة خلطة كريم بانثينول وزيت الزيتون المكونات: استخدام معلقة كبيرة من كريم البانثينول.

إحضار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

معلقة صغيرة من نشا الذرة. طريقة التحضير والاستخدام: نأتي بإناء صغير ونضع به ملعقة صغيرة من نشا الذرة و نضيف عليها مقدار مناسب من الماء الدافئ ونقلبهم مع بعض.

نضيف ملعقة كبيرة من كريم البانثينول مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلط جميع المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام كريمي هش.

قبل وضع خلطة كريم بانثينول على الجلد يجب ان نقوم بغسل الجسم باستخدام الماء الدافئ حتي تساعد علي فتح المسام ثم ننشف الجسم جيدا ونفرد الخلطة عليه مع توزيعها ووضعها على المناطق الداكنة به.

تترك الخلطة على الجسم لمدة 15 دقيقة حتى نلاحظ ان الخلطة بدأت في الجفاف على الجلد.

نفرك الخلطة على الجسم ثم نغسل الجسم كله باستخدام الماء الفاتر.

وتعمل خلطة كريم بانثينول على تنظيف الجسم وازالة الاتربة والدهون التي تتراكم على الجلد كما يعمل على تفتيح وترطيب الجسم والاماكن الداكنه. وصفة كريم بالبانثينول وماء الورد المكونات: معلقة كبيرة من كريم البانثينول.

معلقة صغيرة من ملح الطعام.

معلقة صغيرة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: نضع ملعقة كبيرة من كريم بانثينول فى بولة صغيرة ونضيف عليها ملعقة صغيرة من ملح الطعام و ندمجهم مع بعض ثم نضيف ملعقة صغيرة من ماء الورد ونخلطهم جيدا.

نفرد الخلطة على الجسم مع الفرك بحركات دائرية باستخدام اليدين ثم نتركها لمدة دقائق.

نغسل الجسم باستخدام الماء الفاتر ثم نقوم بترطيب الجسم جيدا.

يجب اتباع استخدام هذه الوصفة بشكل متكرر حتى نحصل على نتيجة مرضية. وصفة كريم بانثينول والعسل لتفتيح وشد البشرة المكونات: 2 ملعقة كبيرة بانثينول.

ملعقة من العسل.

ملعقة من النشا. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج البانثينول مع النشا جيدا ثم نضيف العسل ويمكن وضع كبسولة فيتامين ه.

يوزع المزيج على البشرة بعد وضع فوطة ساخنة عليها لعدة دقائق ويترك 25 ويغسل بالماء.

تكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع وسوف تلاحظي الفرق من اول استعمال. عمر شويل - جدة خلطة كريم بانثينول المعجزة لتبييض وشد المناطق الداكنة بشكل فعال وسريع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة كريم بانثينول المعجزة لتبييض وشد المناطق الداكنة بشكل فعال وسريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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