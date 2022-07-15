هاتي حنة وقهوة وتعالي أقولك أزاي تصبغي شعرك بنفسك في البيت بلون جذاب وبدون ضرر

ترغب جميع السيدات والفتيات في إستخدام الأشياء التي تعمل على صبغ الشعر فقد توجد عدة أشياء تساعد على ذلك فتكون النتيجة واحدة في النهاية، فكلا منهم يريدون أن يقوموا بتلوين شعرهم ومن المعروف أن هذا الشيء يؤثر تأثير كبير على شكل الوجه فدائما نجد أن كل فتاة تريد أن تطهر بمظهر جذاب وملفت لأنظار الآخرين، لذلك يحبون التغيير في الشكل فتقوم جميع السيدات بالإهتمام والعناية بالشعر أو بالجسم أو بالبشرة ولكن في هذا المقال فقد نتحدث عن الشعر وكيفية صبغه وما هي أفضل الإستخدامات التي تساعد على صبغ الشعر بطريقة طبيعية وصحية على الشعر، حيث نجد عدد كبير من السيدات يفضلون الذهاب إلى مراكز التجميل فيقومون بإستخدام الصبغات الكيميائية فهي تساعد بشكل كبير على صبغ الشعر وتعطينا اللون المطلوب، فقد توجد ألوان كثيرة من الصبغات فمنها اللون الأصفر أو الأشقر أو اللون الأحمر أو اللون البني بكل درجاته المختلفة ولكن من المعروف أن إستعمال الصبغات الكيميائية من أكثر الأشياء التي تسبب ضرر كبير على الشعر.

مكونات خلطة الحنه لصبغ الشعر

ست ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النسكافية.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم.

نصف كوب صغير من خل التفاح.

ربع كوب كبير من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الحنه لصبغ الشعر