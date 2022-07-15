نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفري فلوسك.. اصبغي شعرك باللون الأشقر الرمادي زي الكوافير بالظبط بمكونات طبيعية بدون حناء أو اوكسجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن الصبغات الخاصة بالشعر وذلك كنوع من أنواع التغيير والتجديد وذلك احتفالاً بعيد الأضحى المبارك ويتميز اللون الأشقر المائل إلى الرمادي، بأنه لون مميز ومحبب لدى الكثير من الأشخاص وخاصة الفتيات، ونجد عند صبغ الشعر بهذا اللون عن طريق الكوافيرات فأن الصبغة المستخدمة تقوم على تنشيف الشعر وتساقطه لذلك سوف نتعرف على وصفة طبيعية لصبغ الشعر من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة صبغ الشعر

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منازلنا لا نريد أي وصفات كيميائية تدمر الشعر وسوف نوضح المكونات اللازمة لصبغ الشعر من خلال النقاط التالية..

قرنفل.

ليمون.

نشا.

بن.

زيت جوز هند.

خل تفاح.

طريقة تحضير وصفة صبغ الشعر

تحضر هذه الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن لجميع السيدات عملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به قرنفل مطحون مع البن والنشا ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا.

ثم نقوم بوضع عصير الليمون والخل عليهم ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس.

ثم نضع زيت جوز الهند ونقلب المكونات جيداً حتى تختلط.

نقوم بغسل الشعر جيداً ثم ننشفه وبعدها نقوم بتسريحه ونقسم الشعر إلى أجزاء.

ثم نقوم بوضع الصبغة علي كل جزء، ونقوم بتسريح الشعر بواسطة المشط.

نلاحظ بأن الصبغة قد تغلغلت داخل الشعر، نقوم بلف الشعر ووضع البونيه عليه.

نترك الشعر لمدة ساعتين ثم نقوم بشطفه بواسطة الخل ليتم تثبيت اللون.

نلاحظ بأن الشعر قد تغير لونه تماما، وللحصول على درجة أدق من اللون يجب تكرار الوصفة مرة أخرى للحصول عل اللون المطلوب.

فوائد القرنفل للشعر

نجد أن لنبات القرنفل الكثير من الفوائد الخاصة للشعر فهو يعرف بأنه يساعد على الشفاء من الكحة وأمراض الصدر ولكن عند وضعه على الشعر نحصل على عدة فوائد سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

يساعد على تنعيم الشعر وتطويله، وإنبات الفراغات الموجودة في الشعر.

يعمل على تنشيط الدورة الدموية للشعر.

يساعد على علاج القشرة بصورة واضحة، يعمل على صبغ الشعر.

اذا اردتي ان تحصلي على شعر ناعم وطويل جدا ني الهنديات يجب عليكي أن تقومي بوضع ملعقتين من الخميرة مع ملعقة من زيت الزيتون مع ثلاثة ملاعق من زيت الخروع ثم قومي بخلط المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على الشعر واتركية لمدة ساعتين يعمل علي فرد الشعر الخشن مثل الحرير من أول استعمال