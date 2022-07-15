طريقة عمل طاجن العكاوي الشهي اللذيذ للتناول على وجبة الغداء بخطوات سهلة

طريقة تجهيز طاجن العكاوي الشهى الممتع ذو الرائحة الجذابة والطعم الرائع، تعمل هذه الوجبة على الإحساس بالشبع ويفضل أكلها الكثير من الناس، ويتم تحضير هذا الطاجن في أي وقت حيث لا يستغرق وقت كبير جداً في إعداده كما يعتقد البعض، وتحتوي هذه الوجبة على قيمة غذائية عالية مفيدة لجسم الإنسان، وتحتوي أيضاً مجموعة من المكونات البسيطة التي نجدها في كل مطبخ ست بيت شاطرة لذلك لا تتطلب تكاليف كثيرة، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدي موقع ثقفني مكونات عمل طاجن العكاوي والتعرف على خطوات تحضيره.

مكونات عمل طاجن العكاوي

تختلف مكونات عمل طاجن العكاوي من شيف لآخر على حسب الذوق والآن سوف نتعرف على هذه المكونات وهي كما يلي:-

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

600 جرام من العكاوي.

ملعقة صغيرة البصل البودرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

3 حبات من البصل المقطع مكعبات.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

السكر (نصف ملعقة صغيرة ).

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

ملعقة صغيرة من الملح.

البابريكا (ملعقة صغيرة منها ).

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة {ال 7 بهارات}.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

مكونات عمل الأرز

2 كوب من الأرز المصري.

كوب من الشعرية.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح .

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

4 أكواب من الماء او على حسب الحاجة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل هذا الطاجن بكل سهولة وهي كما يلي:-