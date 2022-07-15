نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن العكاوي الشهي اللذيذ للتناول على وجبة الغداء بخطوات سهلة في المقال التالي
طريقة تجهيز طاجن العكاوي الشهى الممتع ذو الرائحة الجذابة والطعم الرائع، تعمل هذه الوجبة على الإحساس بالشبع ويفضل أكلها الكثير من الناس، ويتم تحضير هذا الطاجن في أي وقت حيث لا يستغرق وقت كبير جداً في إعداده كما يعتقد البعض، وتحتوي هذه الوجبة على قيمة غذائية عالية مفيدة لجسم الإنسان، وتحتوي أيضاً مجموعة من المكونات البسيطة التي نجدها في كل مطبخ ست بيت شاطرة لذلك لا تتطلب تكاليف كثيرة، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدي موقع ثقفني مكونات عمل طاجن العكاوي والتعرف على خطوات تحضيره.
مكونات عمل طاجن العكاوي
تختلف مكونات عمل طاجن العكاوي من شيف لآخر على حسب الذوق والآن سوف نتعرف على هذه المكونات وهي كما يلي:-
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 600 جرام من العكاوي.
- ملعقة صغيرة البصل البودرة.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- 3 حبات من البصل المقطع مكعبات.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- السكر (نصف ملعقة صغيرة ).
- 2 ملعقة كبيرة من الصلصة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- البابريكا (ملعقة صغيرة منها ).
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة {ال 7 بهارات}.
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
مكونات عمل الأرز
- 2 كوب من الأرز المصري.
- كوب من الشعرية.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الملح .
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 4 أكواب من الماء او على حسب الحاجة.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نتعرف على طريقة عمل هذا الطاجن بكل سهولة وهي كما يلي:-
- نحضر حلة ونضعها على نار مرتفعة ونضع بها الزبدة والعكاوي ونقوم بتحميرها جيداً من كل الجوانب .
- ثم نضيف عليها البصل ونستمر في التقليب حتى يحصل البصل على اللون الذهبي.
- نضع بعد ذلك التوابل والخل والسكر والصلصة ونقلب جيدا حتى تتداخل جميع المكونات.
- نقوم بوضع العكاوي في طاجن مناسب ونغطيها بالماء المغلي ونغلف الطاجن بالورق الحراري جيدا.
- ندخل الطاجن الفرن الساخن على درجة حرارة 220 درجة مئوية ونتركه حتى النضج.
- طريقة عمل الأرز: في حلة علي النار نضع الشعرية ونقوم بتحميرها بدون اضافة اي دهون ونستمر في التقليب حتى تتحمر كل حبات الشعرية جيدا.
- ثم نضيف الأرز والزبدة والتوابل ونقلب جيدا.
- بعد ذلك نضع الماء الساخن أو المرقة ونغطي الحلة ونتركها على درجة حرارة مرتفعة حتى يقل الماء تماما.
- ثم نقوم بخفض درجة الحرارة الى أقل مستوى ويترك حتى النضج تماما.
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