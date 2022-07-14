ساندوتش شاورما لحمه في البيت بطريقة احترافية مثل الجاهز تماما

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طريقة عمل ساندوتش شاورما لحمة في البيت بطريقة احترافية مثل شاورما اللحم الجاهزة بالمطاعم، ومعرفة سر من أسرار تتبيله الشاورما، لمحبي الأكلات السريعة وشاورما اللحمة، وفيما يلي سوف نوضح لكم المقادير والمكونات اللازمة لوصفة الشاورما، وخطوات عمل وصفة ساندوتشات الشاورما في المنزل أحلى من الجاهزة. مكونات ومقادير الشاورما نصف كيلو (500 جرام) من اللحم المقطع شرائح رفيعة.

كوب من الزبادي.

كوب من ماء البصل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

وملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ثمرة من الطماطم المقطع قطع صغيرة.

نصف كوب من البقدونس المفروم صغيرة.

شرائح فلفل ألوان أصفر وأحمر وأخضر

بصلة كبيرة الحجم مقطعة جوانح.

خبز مناسب لعمل ساندوتشات الشاورما. (العيش الفينو، العيش السوري، العيش الشامي) طريقة عمل ساندوتش شاورما لحمة في البيت بالخطوات نحضر نصف كيلو من اللحم المقطع إلى شرائح رفيعة السمك، أو إحضار قطعة من اللحم المجمد، وتقطيعها بسكين حاد إلى شرائح خفيفة، حتى تساعد على تسوية اللحم سريعا.

نقوم بتحضير تتبيلة الشاورما من خلال إضافة الفلفل الأسود و الثوم البودرة وماء البصل، والكزبرة والقرفة والزنجبيل، ومن ثم نضيف لها كلا من الزبادي والزيت والخل وباقى المكونات، ونخلطها جيدا معا.

ثم نقوم بتغطية القالب جيدا وندخله الثلاجة لأطول فترة ممكنة، حتى يتم تتبيل اللحم جيدا، لمدة لا تقل عن ساعتين.

نحضر مقلاة ونسخنها جيدا، ثم نضيف بها السمن أو الزبدة حتى تقدح، ومن ثم نضيف لها اللحم بالتتبيلة الموضوع بها، ومن ثم نقلبه جيدا على النار، حتى يتغير لون اللحم

ثم نقوم بوضع البصل عندما تقترب اللحم من امتصاص كافة السوائل، ونقلبهم معا جيدا لمدة خمس دقائق حتى تذبل البصلة قليلا، ثم نقوم بإضافة الفلفل وتقليبه لمدة دقيقتين.

وبعد أن تنضج اللحم جيدا، نقوم بإضافة الطماطم ونقلبها جيدا، ومن ثم نغلق النارعليها.

ثم نحضر العيش ونقوم بوضع حشوة الشاورما بها، ويقدم مع سلطة الطحينة. عمر شويل - جدة ساندوتش شاورما لحمه في البيت بطريقة احترافية مثل الجاهز تماما - ثقفني

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