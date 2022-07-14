جددي سفرتك.. طريقة دجاج بالكاري بالطريقة الهندية الاصلية لطعم مميز ورائع

تعتبر طريقة دجاج بالكاري، العديد من الأشخاص يفضل تناول الدجاج، وهنا سوف نجد أنه لابد من توفر طرق جديدة يمكن من خلالها تقديم وجبات الدجاج في شكل ومذاق جديد، هذا ما يجعل الكثير منا يسلك الطريق نحو وجبات الدجاج التي تقدمها المطاعم، حيث أن هذه المطاعم تملك طباخين لديهم من الخبرة الكثير، والتي تؤهلهم لتقديم وجبات جديدة كل يوم، مما يجعلنا نتجه لهذه المطاعم بحثًا عن الجديد.

طريقة دجاج بالكاري

ولكن هذه الوجبات لا تعتبر مفيدة وصحية مثل التي نقوم بتحضيرها في المنزل، فمن الأفضل أن نقوم بمعرفة طرق هذه الوجبات، ومن ثم نقوم بتحضيرها بأنفسنا، دون الحاجة للذهاب لمثل هذه المطاعم.

فمثلًا الدجاج بالكاري، الكثير منا يفضل تناول هذه الوجبة بشكل كبير، وذلك نظرًا لمذاقها اللذيذ الذي يأخذك لعالم آخر.

بينما أنه عند الرغبة في تناول أو تحضير الدجاج بالكاري، علينا أن نعرف الخطوات والمقادير التي تمكنا من تحضيره.

وعندها نقوم بتحضيره في المنزل وسوف نحصل على وجبة دجاج بالكاري أفضل بكثير من التي تتواجد في هذه المطاعم.

طريقة عمل الدجاج بالكاري الهندي

الكثير من الأفراد يفضلون أن يتناولون وجبة الدجاج بأشكالها العديدة، فهناك من يفضل أن يتناول الدجاج مقلي، وفصيل آخر يفضل أن يتناولها مشوية، والبعض يفضل أن تكون وجبة الدجاج مضاف لها بعض القطع من الخضراوات مما يجعلها وجبة شهية، ولكي نقوم بتحضير الدجاج بالكاري علينا أن نقوم بما يلي:

المكونات:

ملعقتان من الزيت النباتي.

فصان من الثوم الطازج المفروم.

ملعقتان صغيرتان من بشر الزنجبيل.

نصف بصلة مهروسة.

ونصف كيلو من أفخاذ الدجاج.

ملعقتان كبيرتان ونص من الكاري.

كوب ونصف من لبن جوز الهند الكامل الدسم.

نص ملعقة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من البازلاء.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المفرومة.

طريقة التحضير الفراخ بالكارى

في البداية نقوم بتسخين الزيت ونضع به الثوم وكذلك الزنجبيل مع البصل ونقوم بطهويهم لمدة لا تتعدى 3 دقائق.

بعد ذلك نقوم بوضع الدجاج معهم، ونقوم بعد ذلك بإضافة الكاري، وعلينا أن نتركهم لمدة دقيقتين كحد أقصى.

هنا علينا أن نقوم بوضع كمية الحليب التي لدينا.

بعد ذلك نقوم بوضع مرقة الدجاج، وعلينا تحريك جميع المكونات بواسطة الملعقة الخشبية، ونتركهم لمدة 10 دقائق فقط.

ثم بعد انقضاء تلك الدة نقوم بإضافة البازلاء.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملح، وهنا نترك الوجبة على النار بعد تقليبها لمدة دقيقتين.

ثم بعدها نقوم بتقديمه بمصاحبة الأرز أو المعكرونة.

في نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لكم أبسط، وأسرع، وأسهل خطوات من أجل الوصول لمعرفة طريقة دجاج بالكاري، تلك الطريقة التي تبحثون عنها بشكل ملح، هنا يمكنكم أن تحضروا الدجاج بالكاري، ولا تنسوا أن تشاركون آرائكم.