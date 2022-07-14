جهزي الكيكة اليابانية في وقت سريع بالمنزل بثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق

طريقة عمل الكيكة اليابانية بمجموعة من الخطوات السهلة التي يقوم بعملها الجميع، وهي كيكة تتميز بقوامها الجميل الهش ومذاقها المميز ويحب تناولها معظم الناس الصغار منهم والكبار، ومن المعروف أن تختلف أنواع الكيك على حسب الرغبة ومنها الكيكة الهشة العادية والكيكة بالبرتقال والكيكة بالنوتيلا والكيكة بالنسكافية والكيكة بالشوكولاتة والكريمة وكثير من الانواع الأخرى، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الكيكة اليابانية بالتفصيل وشرح خطوات عملها من البداية إلى النهاية عبر موقع ثقفني الاخباري المتميز بين جميع المواقع.

مكونات عمل الكيكة اليابانية

تختلف مكونات عمل الكيكة اليابانية من وصفة لأخرى فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة ونصف من النشا.

٥ حبات من بياض البيض.

٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الجبنة الكريمي.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

٥ حبات من صفار البيض.

٣ ملاعق كبيرة ونصف من السكر المطحون.

ثلث كوب من الحليب.

طريقة تحضير الكيكة

سوف نتعرف على طريقة تحضير سريعة لعمل الكيكة وهذه الطريقة كما يلي:-