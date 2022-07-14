نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزي الكيكة اليابانية في وقت سريع بالمنزل بثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق في المقال التالي
طريقة عمل الكيكة اليابانية بمجموعة من الخطوات السهلة التي يقوم بعملها الجميع، وهي كيكة تتميز بقوامها الجميل الهش ومذاقها المميز ويحب تناولها معظم الناس الصغار منهم والكبار، ومن المعروف أن تختلف أنواع الكيك على حسب الرغبة ومنها الكيكة الهشة العادية والكيكة بالبرتقال والكيكة بالنوتيلا والكيكة بالنسكافية والكيكة بالشوكولاتة والكريمة وكثير من الانواع الأخرى، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الكيكة اليابانية بالتفصيل وشرح خطوات عملها من البداية إلى النهاية عبر موقع ثقفني الاخباري المتميز بين جميع المواقع.
مكونات عمل الكيكة اليابانية
تختلف مكونات عمل الكيكة اليابانية من وصفة لأخرى فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ملعقة كبيرة ونصف من النشا.
- ٥ حبات من بياض البيض.
- ٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من الجبنة الكريمي.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ٥ حبات من صفار البيض.
- ٣ ملاعق كبيرة ونصف من السكر المطحون.
- ثلث كوب من الحليب.
طريقة تحضير الكيكة
سوف نتعرف على طريقة تحضير سريعة لعمل الكيكة وهذه الطريقة كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به كمية الحليب والزبدة والجبنة الكريمي، ونقوم بوضع الإناء على حمام مائي.
- ونقلب هذه المكونات حتى تتجانس جيداً مع بعض ونحصل على قوام كريمي.
- ثم نخفق حبات صفار البيض جيداً ونضيفهم على خليط الجبنة والزبدة ونستمر في التقليب مع إضافة الفانيليا.
- بعد ذلك نقلب الدقيق والنشا معاً ونضعهم أيضاً إلى المكونات السابقة ونرفع الخليط جانباً.
- نضع في العجان الكهربائي بياض البيض وعصير الليمون ونخفق حتى نحصل على قوام سميك أبيض.
- ثم نضيف عليه ربع كمية السكر ونخفق لمدة ثواني ثم نضيف باقي كمية السكر بالتدريج ونخفق على سرعة عالية.
- بعد ذلك نضع ربع كمية بياض البيض مع خليط الدقيق والجبن ونضرب أيضاً مع إضافة الباقي بالتدريج.
- نحضر صينية وندهنها بالزبدة ونسكب بها خليط الكيكة، ثم نحضر صينية أكبر منها ونضع بها ماء مغلى ونضع صينية الكيكة بها.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٦٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٢٥ دقيقة ثم نخفض النار إلى ١٣٠ درجة ونتركها لمدة ساعة حتى تنضج تماماً.
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