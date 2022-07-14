طريقة عمل كيك الزبادي اليومي بمكونات اقتصادية وبطعم هش ولذيذ أحلي كيكة لوجبة الأفطار

كيك الزبادي من أنواع الكيك اللذيذة التي ينحذب على تناولها الكثير من الناس خاصة الاطفال، حيث تعد ذلك الكيكة عالية في محتواها من القيمة الغذائية ومنها أنها تحتوي على البيض والحليب العاليان في محتواهما من الكالسيوم الذي يعمل على بناء الجسم والعضلات لذلك علينا بإستخدام وعمل تلك الكيكة وتعتبر مفيدة ومختلفة عن بقية أنواع الكيك في أنها لا تحتوي على نسبة عالية من السكريات وتعتبر صحية لمرضى السكر ولكن علينا بتناول قطعة من الكيك بقدر مايفكي حاجة الجسم، وتقوم الكثير من السيدات بعمل كيك الزبادي ولكن البعض من هؤلاء من السيدات يعانون من عمل كيك الزبادي في أنها غير هشة وغير قطنية مما تجعل طعمها غير مقبول وغير مستساغ.

مكونات عمل وصفة كيك الزبادي

خمس حبات من البيض.

كوب واحد من السمنة.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد ونصف من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

كوب واحد إلا ربع من السكر.

ثلاث عبوات من الزبادي.

طريقة عمل وصفة كيك الزبادي