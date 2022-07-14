نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك الزبادي اليومي بمكونات اقتصادية وبطعم هش ولذيذ أحلي كيكة لوجبة الأفطار في المقال التالي
كيك الزبادي من أنواع الكيك اللذيذة التي ينحذب على تناولها الكثير من الناس خاصة الاطفال، حيث تعد ذلك الكيكة عالية في محتواها من القيمة الغذائية ومنها أنها تحتوي على البيض والحليب العاليان في محتواهما من الكالسيوم الذي يعمل على بناء الجسم والعضلات لذلك علينا بإستخدام وعمل تلك الكيكة وتعتبر مفيدة ومختلفة عن بقية أنواع الكيك في أنها لا تحتوي على نسبة عالية من السكريات وتعتبر صحية لمرضى السكر ولكن علينا بتناول قطعة من الكيك بقدر مايفكي حاجة الجسم، وتقوم الكثير من السيدات بعمل كيك الزبادي ولكن البعض من هؤلاء من السيدات يعانون من عمل كيك الزبادي في أنها غير هشة وغير قطنية مما تجعل طعمها غير مقبول وغير مستساغ.
مكونات عمل وصفة كيك الزبادي
- خمس حبات من البيض.
- كوب واحد من السمنة.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- كوب واحد ونصف من الدقيق.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.
- كوب واحد إلا ربع من السكر.
- ثلاث عبوات من الزبادي.
طريقة عمل وصفة كيك الزبادي
- عليكي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي به خمسة حبات من البيض مع كوب واحد من السمنة وإضافة ثلاث عبوات من الزبادي مع كوب واحد من الحليب السائل مع كوب واحد إلا ربع من السكر وعليكي بخلط تلك المكونات حتى تصبح مخلوط متجانس.
- بعد ذلك احضري وعاء كبير وضعي به الخليط الذي قومنا بخلطه وضعي به كوب واحد ونصف من الدقيق مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر مع إضافة ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وعليكي بتقليب وعجن تلك المكونات جيدا حتى تتمكنين من الحصول على قوام كثيف.
- بعد ذلك عليكي بتحضير صينية وضعي به كمية من الزيت وضعي بها خليط الكيك وعليكي أولا بتشغيل الفرن أولا واتركيها حتى تسخن.
- بعد سخونة الفرن جيدا عليكي بإدخال تلك الصينية في الفرن واتركيها حتى تنضج جيدا وترتفع كميتها وعند نضجها قومي بإخراجها من الفرن وعليكي بتناولها بطعم شهي وجميل بعد تقطيعها وتناولها مع العديد من المشروبات المختلفة.
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