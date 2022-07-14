فطائر حلوة وسريعة بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ وشهي

فطائر حلوة وسريعة ، من المعجنات والمخبوزات السهلة والسريعة اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الفطور لكي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وهي يمكن حشوها بأية حشوة مفضلة لديكم، كالمربى أو النوتيلا أو غيرهم، كما أنها يحبها الصغار والكبار، وهي تحظى بإقبال الجميع أيضًا، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها حتى يتسنى لكم تحضيرها بكل سهولة بدلًا من شرائها جاهزة بتكلفة باهظة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضًا، كما يمكنكم تجربة دونات محشية كاسترد وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر حلوة وسريعة بطريقة سهلة وبمذاق روعة.

مكونات فطائر حلوة وسريعة

تتكون فطائر حلوة وسريعة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز والرائع، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

150 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

70 جم سكر.

125 جم زبادي طبيعي بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

باكيت فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

350 جم دقيق.

للتزيين

سكر ناعم.

مربى.

نوتيلا.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر حلوة وسريعة بخطوات سهلة، وبطريقة لذيذة، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة والسكر والبيضة والزبادي والملح والفانيليا، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها.

ثم نفرد العجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق.

ثم نحضر قطاعة دائرية الشكل، ثم نقطع بها العجينة إلى دوائر.

بعد ذلك نلم العجين الزائد، ثم نكوره ونفردها مرة ثانية بالشوبك، ثم نقطعها بالقطاعة دوائر.

ثم نغمس كل جهة من الفطائر في السكر الناعم، ثم نوزع على الجهة الثانية القليل من المربى.

ثم نغلق الفطائر على شكل نصف دائرة.

ثم نرص الفطائر في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

بعد ذلك نزين الفطائر بالسكينة على شكل خطوط.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم فطائر حلوة وسريعة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل مربى المشمش

المكونات

كيلو ونصف من المشمش مقطع قطع صغيرة جدًا.

كيلو إلا ربع من السكر.

عصير ليمونة كبيرة.

رشة ملح ليمون.

طريقة التحضير