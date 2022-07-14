باحترافية الجدات.. سر تماسك المكرونة بالبشاميل بكل التكات لطعم مضبوط 100% ونورى سفرتك

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عمر شويل - جدة تعد المكرونة بالبشاميل من الأكلات التي لا غنى عنها على السفرة المصرية خاصًة في العزائم في شهر رمضان، إلا أن البعض لا يعرف سر تماسك المكرونة بالبشاميل، لذلك سنقدم لك الطريقة التي تجعلك تحصلين عليها كما تريدين.

سر تماسك المكرونة بالبشاميل

على الرغم من أن المكرونة البشاميل من أسهل الأكلات بل والذها، إلا أن العديد منا يقوم بتحضيرها دون أن تكون متماسكة مما يؤدي إلى جعل شكلها غير لطيف، لذلك نقدم لك أهم سر لجعلها متماسكة فيما يلي:

طريقة سلق المكرونة

العديد منا عند القيام بأهم خطوة وهي سلق المكرونة يقوم بسلقها بشكل كامل مما يؤدي غلى جعلها أشبه بالعجين عند التسوية في الفرن، لذلك عليك بوضع ملعقة من الملح وملعقة من الخل في الماء، ونجعلها نصف سوى.

كمية الملح

عند تحضير المكرونة بالبشاميل عليك مراعاة أنك تضعين الملح في ماء السلق وفي اللحم وفي البشاميل، فعليك الموازنة بينهم.

كمية السمن

عند تحضير المكرونة بالبشاميل فإنك تقومين بوضع سمن في العصاج ووضع سمن في البشاميل، لذلك وازني بينهم من أجل عدم جعلها متعجنة بشكل زائد، وفي حالة أن البشاميل أصبح مثل الكتل الصغيرة عليك بوضعه في الخلاط.

تحمير الدقيق

إذا كنت ممن يقومون بتحمير الدقيق لفترة طويلة، فنخبرك أن ذلك سيجعل لون البشاميل الذي تعديه داكن، كما أنه من الممكن أن يصبح طعمه به نسبة من المرارة، لذلك عليك بتحميره لمدة ربع ساعة فقط حتى يصبح لونه ذهبي واجعلى النار هادئة حتى لا يحترق منك بعض الأجزاء منه.

درجة حرارة اللبن

حتى لا يصبح لديك بشاميل متكتل عليك بإضافة اللبن الحليب الدافئ مع التقليب المستمر. وحاولي ضبط كمية اللبن حتى تجد أن البشاميل أصبح متماسك بعد أن يتم طهي المكرونة بالكامل في الفرن. كما عليك بإضافة مثلثين من أي نوع جبن كريمي متوفر لديك حتى تتماسك. وفي نفس الوقت تعطي مذاق رائع.

في نهاية الحديث عن سر تماسك المكرونة بالبشاميل. فقد قمنا بعرض أهم الخطوات التي عليك إتباعها للحصول على صينية مكرونة بشاميل مثل التي تباع بالمطاعم.