طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بخلطة وتوابل رهيبة وبطعم وريحة تجنن

الطواجن الشهية التي يمكننا تناولها في وجبات الغذاء والتي تعمل على إشباع المعدة بشكل كبير هي طاجن الفراخ، حيث يعد ذلك الطاجن عالي جدا في محتواه من القيمة الغذائية لأنه يحتوي على بروتينات التي تتواجد في الفراخ بالإضافة إلى أننا من الممكن أن نضيف العديد من الخضروات الاخرى التي تجعل طعم ذلك الطاجن لذيذ ورائع ويعتبر طاجن الفراخ بالبصل من اشهى تلك المكونات التي يمكننا إضافتها حيث يمكننا تناولها مع الأرز والمكرونة وغيرها من المقبلات الاخرى المختلفة، ويعد ذلك الطاجن سهل التحضير وغير مكلف ولا يحتاج إلى وقت كبير لتحضيره حيث يمكننا عمله في المنزل وتناوله بطعم شهي ولذيذ.

مكونات عمل وصفة طاجن الفراخ بالبصل

دجاجة واحدة.

ثلاث حبات من البصل.

كوب واحد من عصير الطماطم.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر.

خمسة ملاعق كبيرة من السمنة.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من السبع بهارات.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من جوزة الطيب.

ثلاث اوراق من ورق اللورى.

طريقة عمل وصفة طاجن الفراخ بالبصل