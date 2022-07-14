نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بخلطة وتوابل رهيبة وبطعم وريحة تجنن في المقال التالي
الطواجن الشهية التي يمكننا تناولها في وجبات الغذاء والتي تعمل على إشباع المعدة بشكل كبير هي طاجن الفراخ، حيث يعد ذلك الطاجن عالي جدا في محتواه من القيمة الغذائية لأنه يحتوي على بروتينات التي تتواجد في الفراخ بالإضافة إلى أننا من الممكن أن نضيف العديد من الخضروات الاخرى التي تجعل طعم ذلك الطاجن لذيذ ورائع ويعتبر طاجن الفراخ بالبصل من اشهى تلك المكونات التي يمكننا إضافتها حيث يمكننا تناولها مع الأرز والمكرونة وغيرها من المقبلات الاخرى المختلفة، ويعد ذلك الطاجن سهل التحضير وغير مكلف ولا يحتاج إلى وقت كبير لتحضيره حيث يمكننا عمله في المنزل وتناوله بطعم شهي ولذيذ.
مكونات عمل وصفة طاجن الفراخ بالبصل
- دجاجة واحدة.
- ثلاث حبات من البصل.
- كوب واحد من عصير الطماطم.
- ثلاث حبات من الفلفل الأخضر.
- خمسة ملاعق كبيرة من السمنة.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من السبع بهارات.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من جوزة الطيب.
- ثلاث اوراق من ورق اللورى.
طريقة عمل وصفة طاجن الفراخ بالبصل
- أحضري اولا حلة كبيرة وضعي بها كمية من الماء وضعيها على النار واتركيها حتى تغلي بعد ذلك قومي بغسل الفراخ جيدا بالماء والخل والملح والليمون جيدا.
- بعد غسل تلك الفراخ جيدا قومي بوضعه في الحلة وقومي يإضافة ثلاث أوراق من ورق اللورى واتركيها حتى تنضج.
- بعد ذلك احضري صينية وضعي بها خمسة ملاعق كبيرة من السمنة وضيفي ثلاث حبات من البصل بعد تقطيعه شرائح وثلاث حبات من الفلفل الاخضر وضيفي البهارات التي قومنا بذكرها الملح والفلفل الاسود وبهارات الفراخ والسبع بهارات وجزة الطيب مع كوب واحد من عصير الطماطم وضعي عليهما الفراخ الناضج بعد تقطيعه اربع قطع واتركيه في تلك الخلطة.
- احضري طاجن وضعي به المكونات والفراخ الذي قومنا بتسويته وقومي بإدخاله في الفرن واتركيه حتى ينضج ويأخذ لون محمر شهي بعد ذلك قومي بإخراجه من الفرن وقومي بتناولها بأشهى طعم.
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