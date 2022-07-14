نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مميز” عصير البلح بالقرفة سموثي ولا ألذ في المقال التالي

يعتبر عصير البلح من أشهى وألذ أنواع العصائر فهو مغذي للغاية وذو قيمة غذائية عالية كما أنه يمد الجسم بطاقة عالية ويساعدك على تغلب على العطش خاصة في نهار الصيف الحار، يمكنك تحضير هذا المشروب المنعش في المنزل بكل سهولة وتقدميه لأدولاك كمشروب للطاقة أو للضيوف فتابعينا في هذا المقال لتعرفي كيفية تحضيره بالتفصيل. عصير البلح وصفة سموثي التمر بالقرفة: تحتاجين إلى: ثمانية عشر ثمرة من التمر أو البلح الجاف بدون نواة.

كوبان ونصف من اللبن البارد كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض للتحلية.

ملعقتان صغيرتان من القرفة المطحونة ناعم.

ست مكعبات من الثلج المجروش.

كمية من الكريمة المخفوقة للتزيين. خطوات تحضير المشروب: يتم نزع النواه من البلح ثم يقطع إلى قطع صغيرة. ضعي البلح في الخلاط الكهربائي وأضيفي إليه اللبن السائل. أضيفي العسل والقرفة ثم اخلطي المكونات جيداً. يتم خلط المكونات لمدة عشر دقائق حتى يصبح الخليط ناعم تماماً وخالي من أي تكتلات أو شوائب. يوضع المشروب في أكواب التقديم مع إضافة مكعبات الثلج. زيني الكوب بالكريمة من أعلى ثم قدميه بارد. وصفة عصير البلح بالحليب: تحتاجين إلى سبع تمرات مجففة ويمكن الزيادة إن أردت.

ثلث كوب من الماء.

ثلثي كوب من الحليب السائل كامل الدسم. خطوات تحضير المشروب: يتم تنظيف التمر جيداً عن طريق قسمه نصفين وإزالة النواه منه. اغسلي التمر جيداً من الداخل والخارج بالماء الجاري ثم اتركيه في مصفاه ليجف. في وعاء مناسب الحجم أو برطمان زجاجي ضعي التمر. أضيفي الماء وغطيه واتركيه في الثلاجة لمدة يوم كامل أو عدة ساعات حتى يصبح طرياً. يوضع التمر بالماء المنقوع فيه في الخلاط الكهربائي. أضيفي الحليب السائل واخلطي. يجب الخلط لمدة كبيرة لعشر دقائق على الأقل بشكل متقطع حتى تتكون رغوة في الحليب. يمكن إضافة بعض العسل الأبيض للتحلية إن احتجت لذلك. ضعي المشروب في كوب التقديم. يوضع المكوب في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يصبح بارد ثم يقدم. يمكن إضافة الموز أثناء الخلط إن أردت أو يمكنك التزيين بشرائح الموز. عمر شويل - جدة "مميز" عصير البلح بالقرفة سموثي ولا ألذ - ثقفني

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