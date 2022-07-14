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يعتبر دجاج الكانتون من أشهى الوصفات التي يمكنك استغلال الدجاج في تحضيرها وهي وجبة شرق أسيوية تجمع بين الطعم الحلو واللازع وطعمها الغريب هو ما يجعلها رائعة، إن أردت تحضير وجبة مختلفة على الغداء فيمكنك تحضير هذا الطبق فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل. دجاج الكانتون المقادير اللازمة لعمل الدجاج: مقادير الدجاج: أربع صدور كبيرة من الدجاج مقطعة مكعبات.

حبتان من الجزر المقطع شرائح.

خمس حبات كبيرة من الفلفل أخضر الحلو مقطع مكعبات.

بصلة حمراء كبيرة مقطعة مكعبات.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من توابل الدجاج.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من الزنجبيل المطحون ناعم أو مبشور الجنزبيل.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ليمونة واحدة كبيرة.

نصف كوب من زيت زيتون.

نصف كوب من الدقيق الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البورد. مقادير الصوص: أربع ملاعق كبيرة من الكاتشب.

أربع ملاعق كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب من الماء الفاتر

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. خطوات تحضير دجاج الكانتون: يتم غسل صدور الدجاج جيداً ثم خليها من العظم والجلد ثم تقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم. ضعي قطع الدجاج في وعاء ثم أضيفي الخل والليمون وزيت الزيتون إلى الدجاج. اخطلي جيداً واتركي الدجاج بعض الوقت ثم اطفيه للتخلص من الرائحة السيئة. لتتبيل الدجاج أضيفي إلى القطع ملح وفلفل وتوابل الدجاج والبابريكا. أضيفي الثوم البودر والبصل البورد والزنجبيل وقلبي جيداً. غطي الدجاج واتركيه غي الثلاجة ليوم كامل حتى يكتسب النكهة. في وعاء ضعي الدقيق وأضيفي رشة من كل التوابل. أغمسي قطع الدجاج في الدقيق ثم يقلى في الزيت. في مقلاه يتم تسخين الزيت ثم تشوح الخضراوات لخمس دقائق. أضيفي الدجاج المقلي وقلبي. أضيفي جميع مكونات الصوص وقلبي. يضاف النشا بعد إذابته في كوب من الماء وقلبي ثم يترك حتى يتكاثف الصوص ويتشربه الدجاج. يقدم الدجاج مع الخضار والصوص. عمر شويل - جدة اعملي أحلي دجاج الكانتون طبق مميز للمناسبات المميزة - ثقفني

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