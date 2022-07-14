نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرز السوشي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل في المقال التالي

العديد من الأشخاص يحبون تناول السوشي حيث تقدم تلك الاكلة الشرق آسيوية في المطاعم بأسعار باهظة وبالطبع لا يصلح بلا أرز السوشي الذي يعد المكون الأساسي في كل الأنواع ومهما أختلفت النكهات ،وفرنا لك في هذا المقال وصفة سهلة وبسيطة لتحضير هذه الأكلة ف المنزل بأقل الخطوات فتابعينا لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل. أرز السوشي المقادير اللازمة لعمل الأرز: كيلوان من الأرز الياباني الخاص أو الأرز الأبيض العادي.

ليتران وربع من الماء.

مائتي جرام من خل الأرز.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم. خطوات تحضير أرز السوشي: قومي بوضع الأرز في وعاء ثم اغسليه بالماء. يتم تصفية الأرز وغسله عدة مرات حتى يصبح نظيف. يتم تصفية الأرز ثم إضافة إليه الماء في المقادير. قومي بوضع الوعاء الموجود به الأرز والماء على النار. اتركي الأرز على نار متوسطة حتى ينضج ويتشرب الماء المضاف حيث يحتاج إلى ثلث ساعة تقريباً. في وعاء صغير يتم إذابة السكر في الخل جيداً. أحضري وعاء التقديم وادهنيه برشة من خليط الخل والسكر. ضعي كمية مناسبة من الأرز الناضج ثم أضيفي إليه باقي كمية الخل والسكر وقلبي. قلبي حتى يبرد الأرز ثم قدميه على طبق من أوراق البامبو أو يستخدم لعمل الفائف كما يحلو لك. وصفة السوشي المنزلي: المقادير: حبتان كبيرتان من الخيار مقطعة إلى شرائح بالطول.

كمية من الأرز المحضر مسبقاً.

نصف كوب من شرائح سمك السالمون المدخن الجاهز.

علبة من التونا القطع أي نكهة.

نصف كوب من شرائح الأفواكادو الطازجة.

نصف كوب من البصل الأخضر المقطع حلقات.

أوراق النوري الخاصة بالسوشي.

ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من الصويا صوص. خطوات تحضير السوشي: أحضري الحصيرة الخاصة بالسوشي وافردي عليها أوراق النوري أو الطحالب. يوزع الأرز الخاص المحضر سابقاً على الطحالب. أضيفي رشة من الصويا صوص والمايونيز فوق الأرز. أضيفي شرائح الخيار ثم السلمون المدخن. يضاف حشو التونا ويوزع على القطع. استخدمي الحصيرة للف الأوراق على الحشو جيداً وأحكمي إغلاقها. يقطع السوشي إلى قطع مناسبة في السمك بالسكين ثم يقدم مع الصوص المناسب. عمر شويل - جدة أرز السوشي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل - ثقفني

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