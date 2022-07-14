نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة البشاميل المميزة بنكهة شهية ومميزة في المقال التالي

خلطة البشاميل هي من أهم الخلطات في المطبخ حيث تدخل في تحضير العديد من الأطباق منها مكرونة الوايت صوص ومنها كمرونة البشاميل واللازانيا وغيرها من أطباق المكرونة الشهية المستواحاه من المطابخ الأوروبية، يمكنك تحضير هذا الصوص بنكهة شهية ومميزة واستخدامه كما يحلو لك فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل خلطة البشاميل حضري ألذ صوص باشاميل واستخدميه في تحضير أفخم الأطباق وألذها والتي تصلح للأفراح والمناسبات والعزائم والأعياد المقادير اللازمة لتحضير الصوص: خمس ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

كوبان من الماء بدرجة حرارة الغرفة أو الماء الفاتر.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض ويمكن الإضافة حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض أو الأسود المطحون ناعم.

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة ناعم أو يمكن استخدام الجبن السائل. خطوات تحضير خلطة البشاميل: أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به الماء. قومي بإذابة الزبدة ثم أضيفيها للخيط. أضيفي اللبن البورد والدقيق واخلطي المكونات معاً. يضاف الملح والفلفل وتلخط المكونات معاً جيداً على سرعة عالية. يمكنك بدلاً من استخدام الخلاط استخدام المضرب اليدوي ولكن يجب الخلط جيداً. بعد خلط المكونات يمكنك تفريغها في وعاء مناسب الحجم. ضعي الوعاء على نار متوسطة وقلبي جيداً. اتركي الخليط حتى يسخن ويغلي وبعدها أضيفي الجبنة بالتدريج مع التقليب المستمر. استمري في التقليب إلى أن تذوب الجبنة لمنع التكتلات. بعد ان يتكاثف الخليط يرفع من على النار ويترك ليبرد ثم يمكن استخدامه بعد ذلك. طريقة أخرى لعمل الباشاميل: المقادير: نصف لتر من الحليب السائل.

ملعقتان ونصف كبيرتان من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر وتلبصل البودر.

كوب من الجبنة الرومي المبشورة ناعم مخلطوة بالجبنة الشيدر.

مكعبين من الزبدة الغير مالحة. خطوات التخضير: يتم إذابة الزبدة على النار ثم تقلب مع الدقيق.

أضيفي الحليب وقلبي حتى يسخن ثم أضيفي الجبن بالتدريج وقلبي.

يتبل بالملح والفلفل والتوابل الاخرى ويترك على النار حتى يتكاثف ويصبح جاهز. عمر شويل - جدة خلطة البشاميل المميزة بنكهة شهية ومميزة - ثقفني

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