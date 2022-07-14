قراقيش الشوفان المالحة حضري ألذ مقرمشات وتناوليها كسناك قبل التمارين الرياضية أو كفطور صحي وعشاء خفيف

تعتبر قراقيش الشوفان من أشهى أنواع المقرمشات الصحية التي يمكنك تناولها إن كنت تتبعين حمية غذائية يمكنك تحضيرها بكل سهولة والاستمتاع بها مع كوب من القهوة أو الشاي في الصباح أو تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات ،تابعي هذا المقال فقط وفرنا لك وصفة سهلة لتحضيرها بالمقادير والخطوات.

قراقيش الشوفان

حضري ألذ مقرمشات وتناوليها كسناك قبل التمارين الرياضية أو كفطور صحي وعشاء خفيف ويمكن لأولادك الأكل منها بدلاً من المسليات الجاهزة والضارة بصحتهم.

المقادير اللازمة لعمل القراقيش:

كوب و نصف من الشوفان مطحون أو دقيق الشوفان الجاهز.

كوب من الدقيق الأبيض أو الأسمر الصحي.

نصف ملعقه صغيره من البيكنج بودر.

ربع ملعقه صغيره من ملح الطعام الأبيض أو ملح الهيمالايا الصحي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز.

ملعقه صغيره من الشمر المطحون ناعم.

ملعقه صغيره من اليانسون المطحون ناعم.

ملعقتان كبيرتان من البصل البودر.

ملعقتان كبيرتان من الثوم البودر.

رشة من الكركم المحطون ناعم.

رشة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

كمية من الماء للعجن

قليل من رقائق الشوفان الكاملة أو المطحونة خشن للتزيين.

خطوات تحضير قراقيش الشوفان: