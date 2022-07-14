نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قراقيش الشوفان المالحة حضري ألذ مقرمشات وتناوليها كسناك قبل التمارين الرياضية أو كفطور صحي وعشاء خفيف في المقال التالي
تعتبر قراقيش الشوفان من أشهى أنواع المقرمشات الصحية التي يمكنك تناولها إن كنت تتبعين حمية غذائية يمكنك تحضيرها بكل سهولة والاستمتاع بها مع كوب من القهوة أو الشاي في الصباح أو تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات ،تابعي هذا المقال فقط وفرنا لك وصفة سهلة لتحضيرها بالمقادير والخطوات.
قراقيش الشوفان
حضري ألذ مقرمشات وتناوليها كسناك قبل التمارين الرياضية أو كفطور صحي وعشاء خفيف ويمكن لأولادك الأكل منها بدلاً من المسليات الجاهزة والضارة بصحتهم.
المقادير اللازمة لعمل القراقيش:
- كوب و نصف من الشوفان مطحون أو دقيق الشوفان الجاهز.
- كوب من الدقيق الأبيض أو الأسمر الصحي.
- نصف ملعقه صغيره من البيكنج بودر.
- ربع ملعقه صغيره من ملح الطعام الأبيض أو ملح الهيمالايا الصحي.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز.
- ملعقه صغيره من الشمر المطحون ناعم.
- ملعقه صغيره من اليانسون المطحون ناعم.
- ملعقتان كبيرتان من البصل البودر.
- ملعقتان كبيرتان من الثوم البودر.
- رشة من الكركم المحطون ناعم.
- رشة من البابريكا.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.
- كمية من الماء للعجن
- قليل من رقائق الشوفان الكاملة أو المطحونة خشن للتزيين.
خطوات تحضير قراقيش الشوفان:
- قومي بنخل الدقيق لإزالة أي شوائب أو مواد متكتلة عالقة.
- يخلط الدقيق الأبيض مع دقيق الشوفان في وعاء عميق.
- يضاف اليانسون والشمر والبيكنج بودر.
- أضيفي البصل البودر والثوم البودر والملح والبابريكا والكركم والكمون.
- أضيفي زيت الزيتون إلى الخليط وقلبي.
- قومي بإنزال الماء بالتدريج إلى الخليط وقلبي جيداً.
- يتم عجن المكونات حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.
- على سطح أملس نظيف قومي بنثر بعض الشوفان الرقائق.
- أفردي العجينة على الشوفان ثم أضيفي المزيد من الشوفان على الوجه.
- افردي العجينة جيداً حتى تصبح بسمك رفيع.
- شكلي العجينة على شكل مستطيل ثم بالسكين قطعي العجينة إلى مستطيلات متوسطة الحجم.
- أحضري صينية الخبز وافرشيها بورق الزبدة.
- ضعي الرقائق في الصينية بشكل متباعد قليلاً.
- أشعلي الفرن على حرارة متوسطة حتى يسخن ثم أدخلي الصينية.
- تترك ثلث ساعة في الفرن حتى تنضج القراقيش وتحمر من أعلى ثم أخرجيها من الصينية واستخدميها.
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