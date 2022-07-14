نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل تقشير البشرة وتنعيمها الطبيعية والمذهلة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من مراكز التجميل في المقال التالي
تقشير البشرة وتنعيمها من أكثر وأهم الاشياء التي تبحث عنها جميع السيدات والفتيات بشكل كبير، وذلك للحصول على أفضل إطلالة رائعة وجذابة لك سيدتي بشكل كبير، وذلك لأهمية تقشير البشرة والذي يساعد على الحصول على بشرة ناصعة البياض ومضيئة وخالية من البثور وحب الشباب بشكل مميز وجميل، وكذلك هناك العديد من السيدات اللاتي يعانين من مشاكل كبيرة في البشرة والوجه بشكل عام، وذلك مثل حب الشباب والبثور والهالات السوداء تحت العينين والذي يجعل العديد من السيدات والفتيات اللاتي يقمن بالذهاب إلى مراكز التجميل والعناية بالبشرة والجسم وذلك لعمل تقشير البشرة وتنعيمها بصورة دائمة، وذلك عن طريق استخدام المواد الكيميائية والمستحضرات المستوردة الضارة جداً لصحة البشرة والوجه بشكل كبير، حيث تعطينا تلك المواد الكيميائية نتائج مؤقتة ولكن بعد فترة قصيرة يعود الأمر إلي ما كان عليه بل اسوء مما كان عليه، كذلك تعمل تلك المواد الكيميائية الخطيرة علي إصابة البشرة والجلد بالعديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات اللاتي يقمن بعملية تقشير البشرة وتنعيمها في تلك المراكز، ولذلك فإننا دائما ما ننصح بضرورة عمل التقشير الطبيعي للبشرة والجلد وذلك للحفاظ على صحة وسلامة البشرة والجلد بصورة سليمة وصحية، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل تقشير البشرة وتنعيمها الطبيعي واللاتي يبحثن عن أفضل طريقة ولكن لا يعرفن، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبأقل تكلفة، وافضل من مراكز التجميل والعناية بالبشرة لعمل أجمل وأقوي تقشير طبيعي للبشرة.
طريقة عمل تقشير البشرة وتنعيمها ومكوناتها
المكونات
- ملعقة سكر.
- ملعقة صغيرة حليب.
- ملعقة عسل أبيض.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار طبق ونضع فيه ملعقة من العسل والسكر، ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من الحليب ويتم خلطهم جيدا.
- لابد من غسل البشرة قبل وضع الخليط وتجفيفها جيدا ثم نقوم بوضع هذا الخليط علي البشرة مع تدليك البشرة برفق.
- ثم بعد ذلك نترك هذا الخليط علي الوجه لمدة ثلث ساعة تقريبا.
- ثم نقوم بعد ذلك بغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ وتجفيفه باستخدام فوطه قطنية، وتكرار هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوعين للحصول علي بشرة جميلة وطبيعة ونضرة.
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