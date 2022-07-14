أشهي وألذ فطائر بالقرفة والسكر ممكن تجربوها في حياتكم

تعتبر فطائر القرفة والسكر ، من أنواع المعجنات التي تصنع بالدقيق والخميرة ويتم تغليفها بواسطة السكر، وهي من الفطائر التي يمكن تخزينها في الفريزر، وهي يتم تحضيرها في الغالب للصغار فهي لذيذة ومغذية ويمكن تناولها في المدرسة، لها قوام طري وخفيف جداً ومذاق طيب ورائحة ذكية، من المخبوزات البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدلاً من شرائها من الخارج بسعر غالي ولضمان صحة أطفالك، وهي من الفطائر الهشة الطرية التي تقدم بحشوات شهية ورائعة، وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها لا تحتاج إلي وقت أو مجهود، صحية ومفيدة ومغذية ويعشقها الكبار والصغار، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر القرفة والسكر في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة.

مكونات عمل فطائر القرفة والسكر

تحتوي هذه الفطائر الشهية علي مقادير صحية وهي كالتالي:-

ربع كوب من الزيت النباتي.

500 جرام من الدقيق الأبيض.

رشة صغيرة من الملح.

ظرف من شيف كيك.

2 معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من السمن.

2 معلقة كبيرة من السكر.

2 معلقة كبيرة من اللبن البودر.

ماء للعجن حسب الحاجة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير فطائر القرفة والسكر في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

يتم وضع المواد الجافة علي بعضها، ثم يضاف الزيت والسمن ونقوم بخلطهم جيداً. ثم يتم العجن بالماء للحصول علي عجينة لينة وملساء، ثم اتركيها تتخمر لمدة 30 دقيقة، ثم جهزي ربع كوب سكر علي قرفة. بعد ذلك شكلي العجينة علي حسب الرغبة، ثم ضعيها في صواني فرن مدهونة بالزبدة وادهني وجه الفطائر بالبن البودرة مذاب في ماء ورشي الوجه بالسمسم، واتركيها ترتاح لمدة خمس دقائق. ثم قومي بإدخال الصواني فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي ينضج ويأخذ لون ذهبياً ثم أخرجي ويقدم بألف صحة وعافية بجانب الشاي.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-