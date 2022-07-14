بكوب سمنة حضري الغريبة الناعمة بقوام دائب أحلى من محلات الحلواني

تعتبر الغريبة الناعمة ، من أجمل أنواع المخبوزات التي تقدم في الأعياد والمناسبات، وهي تتميز بطعمها الشهي وقوامها الدائب الذي يجعل الكثير من الناس يرغبون في تناولها، وهى حلوى عربية يرجع أصلها إلي المطبخ المغربي وتنتشر بكثرة في جميع البلدان العربية ويطلق عليها العديد من الأسماء، وكثير من الناس يفضلون صنعها في البيت بدل من شرائها من الخارج، ويتم تزينها بالمكسرات والفستق الحلبي، والفول السوداني وعين الجمل التي تعطي لها طعم لذيذ، وتتميز بشكل الرائع وقوامها الهش وهي لا تستغرق وقت طويل في تحضيرها، ومكوناتها بسيطة للغاية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الغريبة الناعمة بقوام دائب أحلى من محلات الحلواني.

مكونات عمل الغريبة الناعمة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من السكر البودرة. كوب من السمنة. 2 كوب من الدقيق الأبيض. بيضة واحدة. رشة صغيرة من الهيل أو القرفة المطحونة حسب الرغبة. طبق صغير من الفسدق للتزين

طريقة التحضر

سوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة الناعمة بقوام دائب أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونضع به السكر، والسمنة، ونخفقهم جيداً حتى يصبح القوام كريمي فاتح اللون.

ثم نقوم بإضافة البيضة مع الخفق المستمر حتى نحصل على قوام ناعم وهش.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل.

نحضر صينية ونقوم بتشكيل العجين عليها على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم نضغط عليها قليل ونضع عليها حبات الفسدق.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركه حتى تنضج تماماً.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم برص الغريبة على طبق التقديم وبألف صحة وهنا.

أسرار نجاح الغريبة الناعمة

يوجد بعض الأسرار البسيطة التي يجب أتباعها عند عمل المخبوزات بالمنزل وهى كما يلي:-