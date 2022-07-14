طريقة تحضير بسيطة لعمل المستردة في المنزل بخطوات غير متوقعة

طريقة عمل المستردة في المنزل بطريقة مضمونة ومشهورة، حتى لا نقوم بشرائه من الخارج ولا نعرف مدى صحته ونظافة ما به من مكونات، ولا يمكن الاستغناء عنها عند كثير من الناس فهي تعتبر شئ أساسي لديهم، حيث يقومون باستخدامها في عمل الصوصات والساندوتشات وتدخل في عمل المايونيز، ويستمتع بتناولها كثير من الأطفال الصغار والكبار أيضاً ونظراً لكثرة الإقبال عليها حاولنا أن نقدم لحضراتكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل المستردة في البيت بدون مواجهة أي صعوبة والتعرف على جميع مكوناتها بالتفصيل كما أن سوف نتعرف على طريقة عمل الكاتشب.

مكونات عمل المستردة

تعتبر مكونات عمل المستردة من المكونات الغير مكلفة كثيراً فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

٢ كوب من الخردل المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٤ ملاعق كبيرة من الكركم.

كوب من الخل.

٤ ملاعق كبيرة من الزنجبيل.

رشة من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

تجد كثير من الأمهات أن طريقة عمل المستردة في المنزل شئ صعب لذلك سوف نقدم لكم هذه الطريقة السهلة وهي كما يلي:-

نضع في الخلاط الكهربائي كمية الخردل والزنجبيل والبصل البودر والكركم والخل ونضربهم جيداً. ثم نضيف الملح والسكر وعليهم القليل من الماء ونضربهم مرة أخرى. نضع الماء بالتدريج مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على خليط شبه سائل. بعد أن تتجانس جميع المكونات نسكب الخليط في برطمان نظيف لا يحتوي على أي نقطة ماء. نحتفظ بهذا الخليط في الثلاجة لحين الاستخدام في السلطات والساندوتشات والتتبيلات والصوصات.

طريقة عمل الكاتشب في المنزل

سوف نتعرف الآن على مكونات عمل الكاتشب وطريقة تحضيره في المنزل وهي كما يلي:-

كوب من صلصة الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ربع كوب من الخل.

فلفل اسود ( حسب الرغبة ).

ربع كوب من السكر.

ملح (حسب الرغبة ).

الطريقة

نقوم بوضع صلصة الطماطم المفرومة جيداً والماء في إناء ونضعه على النار ونتركها حتى تغلي مع تقليبها من وقت لآخر. بعد ذلك نقوم بوضع السكر والخل والملح والفلفل الأسود والبصل البودر مع الصلصة المغلية ونقلبهم جيداً حتى يذوب السكر تماماً. نذوب النشا في قليل من الماء ونسكبه على الخليط السابق ونقلبهم ونتركه يغلي. نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد. نضعه بعد ذلك في برطمان محكمة الغلق ونحفظه في الثلاجة لحين تناولها.

طريقة عمل البسطرمة في المنزل

تعد طريقة تحضير البسطرمة من الطرق السهلة التي سوف نعرفها الآن وهي كالآتي:-

المكونات

٤ ملاعق كبيرة ثوم مفروم.

قطعة من اللحم مستطيلة حمراء.

٢ ملعقة فلفل أحمر مطحون.

نصف كوب حلبة مطحونة.

ملعقة كبيرة ملح.

الطريقة