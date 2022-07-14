وصفة كريم بانثينول لتبييض وشد البشرة ومقاومة التجاعيد لبياض ملفت وسريع، تعتبر من أكثر الوصفات ذات النتائج المبهرة في تفتيح بشرة الوجه وأي جزء من الجسم يعاني من الاسمرار، فضلا على أنه يمنح البشرة الترطيب الذي تحتاج إليه بفضل المواد الطبيعية المتوفر في كل من البانثينول والنشا، بالإضافة إلى أنه تتوفر في هذه الوصفة المواد التي تحتاج إليها البشرة للقيام بعملية التقشير بشكل طبيعي دون وجود أي آثار سلبية بعد ذلك.

وصفة كريم بانثينول والنشا لتبييض وشد البشرة بشكل فعال من أول استخدام

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من مشاكل عديدة تتعلق بنضارة وشباب البشرة.

ولهذا تبحث عن حلول جذرية لعلاج تلك المشاكل إلا أنها تحتوي علي مواد كيميائية ضارة علي الجلد.

ولذلك سوف أقدم لكم وصفة كريم بانثينول لتبييض وشد البشرة في وقت قصير وبنتائج مذهلة.

مكونات الوصفة لتبييض وشد البشرة

نصف علبة من كريم بانثينول.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول وكيفية الاستخدام

توضع جميع المكونات السابقة في عبوة ويتم التقليب جيدا لضمان اختلاط جميع المكونات.

ثم توضع كمية مناسبة من هذه الوصفة على الوجه والرقبة وأي منطقة في الجسم تعاني من الاسمرار حتى لو كانت منطقة حساسة.

تترك الوصفة على المكان الذي تم وضعها عليه لمدة ساعتين

ثم يغسل المكان بعد ذلك بالماء البارد.

إغلاق العبوة وتوضع بعد ذلك في الثلاجة وتستخدم إلى حين نفاذ الكمية .

يمكننا الحصول على التفتيح والتبييض يفضل وضع الكريم على المكان المراد تفتيحه يوميا لمدة شهر على الأقل للحصول على النتائج المرجوة.

فوائد كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة

جمع البانثينول والنشا في وصفة واحدة يساهم في تفتيح البشرة بشكل كبير والسبب في هذا التفتيح الفوائد التي تحققها الوصفة للبشرة والتي تتمثل في الآتي: