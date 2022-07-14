الذ المعجنات البريوش في البيت بخطوات سهلة وطعمها يجنن

البريوش من المخبوزات اللذيذة التي يمكن تناولها في وجبة الفطور أو العشاء؛ فهى محببة لدى الكثير من الأشخاص خاصة للأطفال أثناء ذهابهم للرحلات والمدارس في النادي؛ فهي تجهز من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، كما يمكنك حشوها بالكثير من الحشوات الحلو والحادق، ولأن عليها إقبال شديد تسعى الكثير من السيدات لمعرفة طريقة عملها في المنزل حتى تضمن سلامة أفراد أسرتها، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم طريقة تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل البريوش

من خلال المكونات التالية يمكنك الحصول على البريوش اللذيذ من دون أي تكاليف؛ حيث أن مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

بيضة مخفوقة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة كبيرة من السمنة المذابة.

ربع كوب من السكر الناعم.

قشر ليمونة مبشورة.

5 ملاعق لبن حليب بودرة.

كمية بسيطة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل البريوش بسهولة فهو لا يستهلك وقت في تحضيره ولا مجهود، وتتمثل هذه الخطوات في النقاط التالية:

يتم إحضار وعاء صغير ونضع به كلا من اللبن مع قليل من الماء الدافئ ومقدار نصف ملعقة من السكر مع الخميرة الفورية وتقلب المكونات جيدا.

نترك الخليط خمس دقائق حتى يتم التفاعل بينهم.

ثم في وعاء آخر يتم وضع الدقيق مع البيض مع باقي كمية السكر وتقلب المكونات جيدا.

بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا والملح وبشر قشرة الليمونة فوق الخليط وتقلب جميع المكونات.

نستمر في التقليب جيدا لجميع المكونات حتى يتم الحصول على عجينة لينة يتم تشكيلها بسهولة.

بعد ذلك يتم إضافة الزبدة فوق العجينة ثم الخميرة واللبن الحليب مع الاستمرار في العجن.

يتم تغطية العجينة بكيس نايلون ثم بقطعة من القماش، ونضعها في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعتين.

بعد ذلك تقسم العجينة إلى ثلاثة أقسام متساوية في الحجم.

نترك العجينة لمدة ساعة لكى ترتاح.

نضع العجينة على شكل جدايل في صينية مدهونة بالسمن حتى لا تلتصق.

ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة.

يتم تشغيل الشواية لمدة خمس دقائق فوق البريوش حتى نحصل على اللون الذهبي.

نصائح لعمل عجينة ناجحة

عند صنع أي نوع من الحلويات لابد من اتباع بعض التعليمات حتى نحصل على عجينة وحلويات ناجحة، وتتمثل هذه التعليمات من الآتي: