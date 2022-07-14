نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال احصلي علي يدين في غاية النعومة بدون جفاف أو تجاعيد أو تشققات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم تتعد الوصفات التي تعمل على تفتيح مناطق اليدين والقدمين بشكل كبير، باستخدام عناصر طبيعية آمنة ومفيدة تماماً للبشرة، بما يحميها من الاسمرار نتيجة التعرض لأِشعة الشمس الضارة خاصةً خلال شهور فصل الصيف وسنقدم إليكم بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تبيض البشرة.

اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال

يساهم الجلسرين بشكل كبير في ترطيب البشرة، بما يحميها من الجفاف وظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن، بما يضفي مظهراً حيوياً على البشرة ويجعلها مشدودة وناعمة، كما يعمل ماء الورد على تبيض البشرة في مناطق اليدين والقدمين والمساهمة في مكافحة البقع الداكنة، بما يساعد على توحيد لون البشرة.

المكونات

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.

ملعقتين صغيرتين من الجلسرين.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير

قومي بخلط الجلسرين مع ماء الورد معاً في إناء واحد مناسب الحجم.

قومي بغمس قطعة قطنية في الخليط الناتج، ثم مرريها على اليدين والقدمين.

انتظري لمدة ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة النشا وزيت الزيتون لتبيض اليدين والجسم

المكونات

ملعقة كبيرة من الطحينة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

طريقة التحضير

قومي بخلط زيت الزيتون مع اللبن البودرة جيداً، حتى تذوب جميع حبيباته في الزيت.

اخلطي النشا مع الطحينة جيداً في إناء متوسط الحجم، ثم أضيفي خليط اللبن البودرة وزيت الزيتون، مع تقليبك المستمر حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

ثم قومي بتطبيق الماسك الناتج على كل يديك وقدميك جيداً، مع التدليك بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق، ثم انتظري لمدة من (10-15) دقيقة.

اغسلي مناطق وضع الماسك جيداً بالماء وسائل الاستحمام جيداً، حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك من على بشرتك.

ثم بعد ذلك قومي بترطيب مناطق اليدين والقدمين باستخدام نوع كريم مرطب قوي كالفازلين أو الجلسرين.

احرصي على تطبيق تلك الوصفة من 3-4 مرات في الأسبوع، وستلاحظين بنفسك الفرق في لون يديك وقدميك.

بعض النصائح الخاصة بالحفاظ على اليدين والقدمين:

1- استخدمي قفازات في يديك أثناء أعمال تنظيف المنزل، أو خلال غسيل المواعين، لتحافظي على بشرتك من الجفاف وبالتالي الاسمرار.

2- واظبي على ترطيب يديك وقدميك مرتين يومياً، وخاصةً خلال ساعات الليل، حتى تظل محتفظة بالكريم المرطب لأطول فترة ممكنة، حيث أن هذا يعمل علي ترطيب اليدين ويخلصك من اي خشونة