غرقانة بالشوكليت كيك الشاتوه في البيت بطعم خيالي

كيك الشاتوه يعد من الحلويات اللذيذة الذي يطلق عليها جاتوه الشاتوه، وهى من الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، ويتميز هذا النوع من الكيك بالطعم اللذيذ والشكل الجذاب الذي يشبه كثيرا الجاتوه، ومن الممكن أيضًا إعداده بالفانيليا ولكن الكثير من الأشخاص يرغبونه بالشيكولاته، والكثير من السيدات يلجؤون إلى معرفة طريقة عملها في المنزل من أجل عملها في المناسبات الكثيرة وأعياد ميلاد صغارهم، ولهذا سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل هذه الوصفة من خلال مقالنا هذا.

كيك الشاتوه

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كيك الشاتوه بمنتهى السهولة والبساطة في المنزل، وذلك لأن مكوناته بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

2 كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوبان من اللبن الحليب السائل.

نصف كوب متوسط الحجم من الكاكاو الخام.

6 بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كيك الشاتوه اللذيذة التي يستمتع بها الكبار والصغار؛ فهي تحتوي على فوائد كثيرة لما تحتوي عليه من مكونات، وتتمثل هذه الخطوات من الآتي:

يتم إحضار المضرب الكهربائي ثم نقوم بوضع كلا من الحليب والزيت والسكر والكاكاو، ثم نقوم بخلطهم جيدًا حتى تتجانس المكونات.

بعد خلط المكونات نحتفظ بكوب من الخليط ويتم وضعه في الثلاجة؛ حيث أنه هو الصوص الذي نقوم بوضعه بعد التجهيز.

نقوم بإضافة البيض واحدة بعد الأخرى ثم نضع الفانيليا، ويتم الخلط في الخلاط بشكل جيد.

نقوم بخلط المكونات مرة أخرى حتى يخلط البيض مع الخليط.

بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق تدريجيا مع البيكنج بودر، ونقوم بعجنها مرة أخرى حتى تتجانس المكونات جيدا مع بعضها البعض.

نحضر صينية مبطنة بورق الزبدة حتى لا تلتصق العجينة.

ثم نسكب الخليط في الصينية مع توزيع الخليط جيدا داخل الصينية بطريقة متساوية.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بإدخال الصينية لمدة أربعون دقيقة حتى تنضج تماما.

بعد ذلك نقوم بوضع الصوص الذي وضعناه في الثلاجة على الوجه حتى تكون لذيذة.

نصائح لنجاح كيك الشاتوه