طريقة عمل كريم النشا والحلبة الرهيب لتسمين وتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم النشا والحلبة ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تسمين الوجه وتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء، ويعمل على تنقية البشرة من الشوائب العالقة والرؤوس السوداء، ويعمل على تنظيف المسام، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة ومضمونة لتسمين الوجه والخدود وتفتيح البشرة وتكون خالية من المواد الكيميائية الضارة التي تؤثر على البشرة فيما بعد، ويتكون هذا الكريم من مكونات طبيعة حيث تعمل الحلبة على تفتيح وتسمين البشرة وتنظيف المسام وخاصتاً منطقة الأنف، ويجب على من يستخدم هذا الكريم عليه عدم التعرض لأشعة الشمس ويفضل استخدام الكريم في المساء حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والحلبة الرهيب لتسمين وتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم النشا والحلبة

يتكون كريم النشا والحلبة من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح وتسمين البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

مقدار ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

كبسولة من فيتامين اي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والحلبة الرهيب لتسمين وتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الحلبة المطحونة والكركم والماء ونضعه على النار ونقلب المكونات جيداً حتى الغليان. ثم نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه حتي يهدأ ثم نصفيه ونضع عليه الصبار والنشا ونقلب المكونات حتى يتجانس. بعد ذلك عندما يصبح الخليط كثيف نضيف إليه زيت اللوز وكبسولة الفيتامين ونقلب المكونات جيداً حتى يتجانس. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الساخن حتي تتفتح المسام ثم ندهنه بماء الورد ونتركه لمدة خمس دقائق. نقوم بعد ذلك بتوزيع الخليط على البشرة جيداً ونتركه لمدة ساعة على الأقل ثم نغسل الوجه بالماء البارد. نكرر هذه الوصفة يومياً حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-

يعمل على التخلص من البثور السوداء والبقع السوداء والتخلص من حروق الشمس.

التخلص من حب الشباب التي توجد في البشرة والآثار التي بعدها.

تساعد البشرة في التخلص من الشوائب المتراكمة والزيوت الزائدة بالبشرة.

يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة والبقع الداكنة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

فوائد الكركم للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الكركم للبشرة وهي كالآتي:-