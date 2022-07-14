طريقة عمل اللحم بالتوابل بالفرن بكل سهولة وبمكونات بسيطة

طريقة عمل اللحم بالتوابل في الفرن ، كثير من الأسر تفضل التنوع في أطباق اللحم، لذلك تحرص الأمهات على تحضير أطباق اللحوم التي يفضل أفراد أسرتها تناولها، فهناك أطباق عديدة مثل اللحم المسلوق والمشوي والممبار والكرشة، ولكن يفضل الكثير تناول اللحوم المشوية، وهناك بعض الأمهات تفضل إعدادها في الفرن بدلاً من استخدام الفحم الضار على الصحة، لذلك يبحثن عن طريقة عمل اللحم بالتوابل في الفرن، لذا سوف نوضح لكم الطريقة خلال السطور التالية.

طريقة عمل اللحم بالتوابل في الفرن

للحصول على طعم لحم مميز وشهي في المذاق لابد من تتبيل هذه اللحوم بخلطة مميزة، فلا يمكن طهي أي نوع من اللحوم بدون إضافة التوابل التي تعطي للحوم نكهة مختلفة ولذيذة، وعند الذهاب إلى المطاعم يندهش الجميع من مذاق اللحوم، وتتساءل الأمهات عن سر نكهة اللحوم المميزة، لذا يمكن عمل اللحم بالتوابل في الفرن من خلال توفير المكونات التالية.

مكونات اللحم بالتوابل في الفرن

كيلو من اللحم الضاني أو حسب نوع اللحمة المفضل.

ملعقة من توابل اللحمة كبيرة.

ملح وفلفل أسود.

بصلتين كبيرتين.

زيت زيتون أو ذرة.

حبهان.

خطوات تحضير اللحم بالتوابل في الفرن

يفضل معظم الأشخاص تناول اللحوم أكثر من الدجاج، لذا تحرص الأمهات على إعداده بشكل مختلف حتى ينال إعجابهم، كما أن اللحم يحتوي على بروتينات هامة تفيد الجسم ويمد الجسم بالكثير من الفوائد، ويمكن تحضيره بسرعة، وخاصة أطباق اللحم في الفرن تكون شهية ولذيذة، كما تكون خالية من الدهون الضارة بالجسم، وتتمثل طريقة عمل اللحم في الفرن من خلال إتباع ما يلي.