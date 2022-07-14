بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والطيور من الزفارة والريش بمكون ميخطرش على بالك يجعلها ناصعة البياض

يعشق الكثير من الأشخاص تناول البط والفراخ، والتي تعد من أشهي أنواع الطيور التي تقدم مع مختلف أنواع الأطعمة، ولكن تعاني الكثير من السيدات وربات المنزل من تنظيف البط والفراخ، وخاصة البط نظرا لأنه يحتوي على العديد من الريش ويصعب التخلص من الزافرة الموجودة به، وتوجد العديد من الطرق التي تقوم بها العديد من السيدات لتنظيف البط والفراخ ولكنها لا تعطي النتيجة الفعالة في التنظيف، ولكن توجد طريقة سحرية لتنظيف البط والفراخ بسرعه كبيرة وتخلصك من كل الزافرة الموجودة به ولا تجعل لها أي رائحة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال افضل الطرق لتنظيف البط والفراخ بأقل المكونات.

مكونات وصفة تنظيف البط والفراخ بسرعة الصاروخ

تتساءل الكثير من السيدات عن المكونات التي تحتاج إليها لتنظيف البط والفراخ في المنزل بأقل المكونات وفي نفس الوقت تعطي لكي نتائج فعالة من أول مرة وإليكم المكونات موضحة كالتالي.

كمية مناسبة من الدقيق الأبيض المنخول.

عدد ٣ ملاعق من الملح.

عدد ٣ من الليمون.

كمية من الماء لتنظيف البط والفراخ.وعاء عميق.

ملعقة من السكر.

طريقة تنظيف البط والفراخ بالمنزل

وبعد أن وضحنا لكم أهم المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف، وتوجد في كل المنازل، وسوف نوضح لكم كيفية التنظيف بطريقة تخلصك من كل الريش والزافرة الموجودة في البط والفراخ، وإليكم طريقة التنظيف موضحة كالتالي.