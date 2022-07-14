نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية سمك ماكريل بالبطاطس بخطوات بسيطة وطعم رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية سمك ماكريل بالبطاطس ، السمك من اللحوم المليئة بالفيتامينات والبروتينات والدهون الصحية، كما أنه مفيد للجسم وصحي لكبار السن ولا يسبب الإصابة بأي أمراض، لذا يعشق الكثير تناوله سواء مشوي أو مقلي أو في الفرن، ولكن السمك الماكريل من أفضل أنواع السمك المغذية للمخ والقلب.

حيث يزيد من الذكاء والتركيز، كما ينشط الذاكرة ويحسن من صحة القلب، لذلك تحرص الأمهات على تحضيره بشكل أسبوع لأفراد أسرتها، ويفضل الكثير تناول سمك الماكريل في صينية بالفرن مع البطاطس، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل صينية سمك ماكريل بالبطاطس في الفرن.

طريقة عمل صينية سمك ماكريل بالبطاطس

نجد أن هناك كثير من الشباب لا يفضلون تناول اللحوم، وكذلك كبار السن نتيجة بعض الأمراض الصحية، لذلك يتجهون إلى الأسماك كبروتين مغذي وممتاز للجسم، ويعتبر سمك الماكريل من أفضل أنواع الأسماك المميزة في المذاق، وتحتوي على فوائد صحية مذهلة، لذلك تحرص الأمهات على طهيه بشكل مختلف.

مكونات عمل صينية سمك الماكريل بالبطاطس

نصف كيلو من السمك الماكريل.

كمون وملح وفلفل أسود.

فلفل ألوان.

عصير ليمون.

1 حبة طماطم كبيرة.

حبة من البطاطس كبيرة.

ثوم.

كزبرة.

زيت.

كزبرة جافة.

بصل شرائح.

وصفة لعمل صينية سمك ماكريل بالبطاطس

لا يحتاج السمك إلى وقت طويل لتحضيره، فهو من اللحوم سريعة التحضير، كما أنه مغذي ومفيد للجسم ويمده بفوائد صحية عديدة، وكذلك البطاطس مع السمك تكون ذات طعم مميز ومختلف ويطلب كثير من أفراد الأسر تناولها، ويمكن عمل صينية السمك الماكريل من خلال إتباع ما يلي.