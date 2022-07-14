نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة إفطار تساعد في نسف دهون البطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نسف دهون البطن ليس بالأمر الصعب أو المستحيل كما يعتقد البعض، وسوف تعرف في هذه المقالة أن نسف دهون البطن من الأمور التي يمكنك القيام بها بسهولة في المنزل وبدون الحاجة إلى أدوية أو عقاقير كيميائية.

أولا يجب أن نفرق بين الدهون الطبيعية في الجسم التي يحتاج إليها الجسم لامتصاص العناصر الغذائية من الطعام وإمدادا الجسم بالطاقة، وبين الدهون الغير صحية والتي تتراكم على الكبد والقلب والأجهزة الأخرى داخل الجسم، وبالتالي تتسبب في ظهور مناطق مثل منطقة البطن المنتفخة بسبب تراكمات الدهون عليها.

على الرغم من أن الدهون الحشوية غير مرئية من الخارج ، إلا أنها يمكن أن تؤثر على صحتك عن طريق رفع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بحالات معينة ، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومقاومة الأنسولين وحتى بعض أنواع السرطان.

أحد الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على نسف دهون البطن ودهون الأحشاء الداخلية هي (الزبادي اليوناني) والتي يمكن أن تساعدك في التخلص من الكثير من الدهون في وقت قياسي عندما تقوم بإضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي في وقت قياسي.

طريقة استخدام الزبادي اليوناني لنسف دهون البطن

يحتوي الزبادي اليوناني على الكلسيوم وفيتامين د، لكن ليست هذه هي النطقة المهمة، المهم هو أنه يحتوي على البروتين بنسبة كبيرة لا تتواجد في أي من أنواع الزبادي الأخرى، حيث يحتوي الكوب الواحد من الزبادي اليوناني على 30 جرام من البروتين، وهي نسبة كبيرة جدا مقارنة بباقي أنواع الزبادي الأخرى.

نسبة البروتين العالية في الزبادي اليوناني تجعله اختيارا مثاليا لنسف دهون البطن تحديدا، حيث عندما تتناوله على الإفطار مع الماء والليمون فإن ذلك يساعد في تعزيز شعور الشبع للجسم لفترات طويلة جدا على مدار اليوم، بالإضافة إلى أن تناول الليمون معه يساعد على دعم وتعزيز إفراز حمض المدة، مما يعمل على تنشيط أداء المعدة وهضم الطعام بكفاءة أعلى.

لكي تحصل على أعلى استفادة من الزبادي اليوناني في حرق ونسف دهون البطن يجب أن لا تضيف إليها السكر الأبيض لأنه يساعد على استقبال الجسم المزيد من الدهون وبالتالي تتفاقم مشكلة الدهون حول منطقة البطن والخسر، واليك بعض النصائح المميزة التي يمكنك إتباعها للتخلص فوراً من دهون البطن ونسفها إلى الأبد:

أجعل وجبة الإفطار دائما غنية بالبروتين وخالية من السكر الأبيض، حيث يمكنك تناول الزبادي اليوناني مع القليل من المكسرات على الإفطار حتى تشعر بالشبع لأطول فترة ممكنة على مدار اليوم.

استبدل الزيوت المهدرجة مثل الزيوت الصفراء بالدهون الصحية مثل دهون الحيوانات والزبدة الحيواني الطبيعية.

أجعل الخضراوات الورقية عنصراً أساسيا على مائدة الطعام الخاصة بك حيث أنها تحتوي على الكثير من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وامتصاص العناصر الغذائية وحرق الدهون الزائدة كذلك.

الحصول على قسطاً كافٍ من النوم من الأمور التي تساعد جسمك على التخلص من الدهون الزائدة وحرقها.

ممارسة الرياضية بشكل تدريجي وبانتظام حتى تحافظ على جسمك في الحالة المثالية له.

وبشكل عام إذا كنت ترغب في التخلص فورا من دهون البطن ونسفها في وقت قياسي، السر يكمن في الامتناع على تناول السكر الأبيض تماما، بالإضافة إلى الزيوت المهدرجة والإكثار من تناول البروتينات والأليف، وممارسة الرياضة والنوم بشكل مريح وهادى ء، إذا طبقت هذه النصائح سيتحول جسمك إلى محرقة حقيقية للدهون وستحصل على جسم مثالي كما لم تراه من قبل.