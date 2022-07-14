تحلية ال 5 دقايق السريعة للشيف آية حبيب Aya Habib بمكونات من مطبخك

تحلية ال 5 دقايق على طريقة الشيف آية حبيب Aya Habib من أسهل وأسرع الحلويات التي بإمكانك تصنيعها منزليًا دون الحاجة لفرن أو تحضير مسبق، كل ما تستغرقه التحلايه أقل من 5 دقائق فقط وجميع مكوناتها متوفرة في مطبخك، شهية جدًا قدميها في العزومات أو المناسبات ولأطفالك فهي محببه للجميع قوامها مقرمش من الخارج ومن الداخل بها شيكولاتة بالحليب أو بنكهة المكسرات حسب رغبتك، بعد تصنيعها ستشعرين بطعم الشيكولاتة السايحة مع التوست المقرمش مزيج له نكهة مثل القطايف بالنوتيلا، بإمكان المبتدئات تصنيعها بسهولة فقط إلتزمي بالمقادير والخطوات التالي ذكرها بدقة.

مكونات تحلية ال 5 دقايق على طريقة الشيف آية حبيب

أولًا عيش توست أبيض.

قوالب شيكولاته بالحليب أو بالبندق حسب الرغبة.

مقدار كوب من الحليب.

عدد 2 بيضة.

رشة فانيليا.

رشة قرفة.

كورن فليكس مطحون.

زيت.

خطوات تحضير أسرع تحلية في 5 دقائق Aya Habib



أولًا أحضري النشابة وقطع التوست الأبيض وrومي بفردiم بالنشابة. قومي بتقسيم قوالب الشيكولاتة بالسكين إلى قطع مربعات متوسطة. يلي ذلك قومي بوضع قطع الشيكولاتة داخل العيش التوست المفرود. ثم قومي بمسح العيش التوست حول الشيكولاته بمسحة حليب خفيف باستخدام الفرشاة، حتى تساعد على التصاق العيش. في تلك الخطوة قومي بوضع طبقة ثانية من العيش والصقيها جيدًا بالطبقة السفلى. استخدمى القطاعة وقومي بقطع دائرة من منتصف العيش بالشيكولاتة. أيضًا قومي برفع الجزء المقطوه وتأكدي من أن جميع جهاته مغلقة جيدًا. أحضري وعاء وضعي به البيض ونصف كوب من الحليب ورشة فانليا والتي بإمكانك استبدالها برشة قرفة، وبالمضرب اليدوي امزجي الخليط جيدًا. كذلك قومي باحضار وعاء وضعي به الكورن فليكس المطحون أو البقسماط حسب المتاح في مطبخك. أحضري قطع التوست بالشيكولاتة واغمسيها في وعاء البيض ومن إلى وعاء الكورن فليكس المطحون خشن. في هذه الأثناء قومي برفع طاسة زيت على نار متوسطة، وبعد تسخين الزيت جيدًا اغمري قطع التحليات في الزيت. في تلك الخطوة بعد الحصول على لون ذهبي متوسط للتحليات قومي بإخراجها على منديل أو شبكة لتصفية الزيت منها. في النهاية أحضري طبق التقديم وقومي بتزيينه بشيكولاته سائلة وضعي فيه قطع تحلية ال 5 دقايق الشهية.

في الختام وجب التنويه على ضرورة المحافظة على الزيت أثناء القلي بحرارة متوسطة لا ساخنة أكثر من اللازم تؤدي إلى حرق التحلية ولا منخفضة أزيد من اللازم لا يؤدي الغرض منه.