نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افردي شعرك وشعر بنتك بمكون طبيعي منزلي هيخلي شعرك الخشن والمموج ناعم زي الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة فرد الشعر بالفازلين، الشعر تاج المرأة من أهم الأشياء التي تبرز جمالها، حيث تلجأ معظم النساء لحلول كثيرة لفرد الشعر بطرق تقليدية كثيرة منها فرد الشعر بالبروتين و الكيراتين، ولكن هذه الطرق سوف تدمر بصيلات الشعر لما بها من مواد كيميائية تضر بصحة الشعر، لذلك سوف نقدم لكى سيدتى في هذا المقال عن وصفة طبيعية لفرد الشعر بمكونات طبيعية آمنة تماماً على الشعر.

وصفة طبيعية لفرد الشعر بالفازلين

يعد الفازلين من أكثر المكونات التي تدخل في العديد من الوصفات التي تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر الجاف والحصول على شعر انسيابي الملمس، لما له من مكونات طبيعية تعمل على بناء الشعر التألف والعمل على تحسين صحة الشعر، كما أنه يقوم بعلاج الشعر الهايش وإعادة الشعر الحيوية واللمعان والنعومة المثالية، يعد الفازلين من أسهل الوصفات التي تعالج الشعر الخشن وتعمل على تنعيمه.

إعداد وصفة طبيعية لفرد الشعر بالفازلين

المكونات

معلقة كبيرة من الفازلين.

معلقة نشا صغيرة.

ماء دافىء.

تحضير وصفة طبيعية بالفازلين لتنعيم الشعر

نحضر وعاء بلاستيكي ونضع بداخله النشا والماء الدافئ ونقوم بتقليبه جيداً حتى الحصول على عجينة لينة ومتماسكة، ثم نقوم بوضع الفازلين على النشا ونقوم بتقليبه حتى نحصل على خليط كريمي.

نضع الخليط على شعر نظيف وجاف، ثم نتركه على الشعر لمدة ساعة حتى يتغلغل كل بصيلات الشعر.

نغسل الشعر من الخليط بالماء والشامبو.

نكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

هذه الوصفة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت طويل فى الإعداد ومكوناتها متوفرة، حيث تعمل على تنعيم الشعر وتقويته دون أن تتسبب فى ضرر يلاحقه.

وصفة طبيعية لتنعيم الشعر بالفازلين

المكونات

فازلين طبي.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

تحضير وصفة طبيعية بالفازلين الطبي لفرد الشعر

نحضر بوله صغيرة ونقوم بوضع الفازلين الطبي بداخله، ثم نضيف زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونخلطهم جميعاً حتى تتجانس جميع .

نضع الخليط على الشعر ونتركه طوال الليل حتى يمتصه الشعر جيداً.

نغسل الشعر في صباح اليوم التالي بالماء والشامبو.

هذه الوصفة ممتازة للحصول على شعر ناعم كالحرير لاحتوائها على الفازلين الذي يساعد في فرد الشعر الخشن ويعمل على تنعيمه، كما أنها تحتوى على زيت الزيتون الرائع في إكساب الشعر النعومة والحيوية ويضيف للشعر اللمعان والكثافة وتحتوي أيضاً على زيت جوز الهند الذي يعمل على تحسين ملمس الشعر وإعطائه النعومة والمظهر الجذاب.