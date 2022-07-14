أسرار وتكات تدميس الفول فاتح اللون وطري القوام مثل العربيات عمره ما يسود منك وفي ساعه واحده بس

الفليعشق الكثير منا الفول المدمس فلا يتم الاستغناء عنه في جميع المنازل فيتم تناوله كوجبة افطار رئيسية مع البطاطس والفلافل فهو يتميز بطعمه الجميل والرائع إلى جانب أنه يحتوي على نسية عالية من البروتين، ويمكن تناوله في وجبة الغداء مع البيض والشكشوكة والمسقعة لعمل وحبة غداء شعبية متكاملة، ويتم تناوله أيضا في العشاء لعمل ساندويتشات الفول بالفينو الشهية مع الساندويتشات الجبنة، وعندنا يأتي شهر رمضان يتم تناوله بكثرة في السحور بشكل يومي وذلك لأنه يحتوي على مواد غذائية كاملة إلى جانب أنه ليس سريع الهضم مما يساعد على الشبع لساعات طويلة لذلك عملت ربة المنزل على ضرورة عمله في المنزل وذلك بدلا من شرائه بين الحين والأخر، لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الفول المدمس

عندما نقوم بعمل الفول في المنزل نجده يتكون من مكونات سهلة وبسيطة وسوف نحصل على طعم فول مثل فول العربيات وسوف نوضح مكونات عمل الفول من خلال النقاط التالية .

فول.

ماء.

ليمونه.

عدس.

ملح.

كمون.

طريقة تحضير الفول المدمس

يحضر الفول بخطوات سهلة وبسيطة فهو لا يحتاج إلى طريقة تحضير معقدة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.