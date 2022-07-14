نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وتكات تدميس الفول فاتح اللون وطري القوام مثل العربيات عمره ما يسود منك وفي ساعه واحده بس في المقال التالي
الفليعشق الكثير منا الفول المدمس فلا يتم الاستغناء عنه في جميع المنازل فيتم تناوله كوجبة افطار رئيسية مع البطاطس والفلافل فهو يتميز بطعمه الجميل والرائع إلى جانب أنه يحتوي على نسية عالية من البروتين، ويمكن تناوله في وجبة الغداء مع البيض والشكشوكة والمسقعة لعمل وحبة غداء شعبية متكاملة، ويتم تناوله أيضا في العشاء لعمل ساندويتشات الفول بالفينو الشهية مع الساندويتشات الجبنة، وعندنا يأتي شهر رمضان يتم تناوله بكثرة في السحور بشكل يومي وذلك لأنه يحتوي على مواد غذائية كاملة إلى جانب أنه ليس سريع الهضم مما يساعد على الشبع لساعات طويلة لذلك عملت ربة المنزل على ضرورة عمله في المنزل وذلك بدلا من شرائه بين الحين والأخر، لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.
مكونات عمل الفول المدمس
عندما نقوم بعمل الفول في المنزل نجده يتكون من مكونات سهلة وبسيطة وسوف نحصل على طعم فول مثل فول العربيات وسوف نوضح مكونات عمل الفول من خلال النقاط التالية .
- فول.
- ماء.
- ليمونه.
- عدس.
- ملح.
- كمون.
طريقة تحضير الفول المدمس
يحضر الفول بخطوات سهلة وبسيطة فهو لا يحتاج إلى طريقة تحضير معقدة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.
- نحضر الفول ونضعه في الماء لنقعه إلى اليوم التالي.
- ثم نقوم بوضع الفول في الدماسة مع الماء ونضعه على نار هادئة جدا.
- نقوم بتغطية الفول ونتركه يغلي، ثم نقوم بعصر ليمونة عليه ونضع العدس ونترك المكونات تغلي على النار.
- عند نقص الماء نقوم بغلي ماء إضافي وتزويده به بين الحين والأخر.
- عند اقتراب السواء نضع القليل من الملح والكمون، عند تمام النضج نرفع الدماسة من على النار ونضعه جانبا.
- نلاحظ أن الفول قد تم سوائه جيدا وعند استخدامه نأخذ من الدماسة في وعاء أخر مقدار الفول الذي نقوم بتجهيزه.
- يمكن أن نضع عليه الفلفل والطماطم مع الزيت الحار، أو عمله بالسمن البلدي أو الزبدة.
- وبذلك قد تم تجهيز الفول في المنزل بكل بساطة وسهولة ويجب على ربات المنازل عمله في المنزل بهذه الطريقة التي قمنا بأعدادها لكم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار وتكات تدميس الفول فاتح اللون وطري القوام مثل العربيات عمره ما يسود منك وفي ساعه واحده بس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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