حضري كيكة الشاي الهشة بمكونات اقتصادية وبسيطة أحلى من محلات الحلواني

كيكة الشاي الهشة ، من أجمل أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الصغار والكبار، وهى تتميز بقوام الهش الدائب الذي يجعل الكثير من الناس يرغبون في تناولها، وهى تقدم دائماً بجانب كوب من الشاي أو الحليب، ومكونتها بسيطة تجعلنا نقوم بصنعها في البيت بكل سهولة، كما تتميز الكيكة بطعمها الطيب الذي يجذب العديد من الناس إليها، وهى من أجمل أنواع المخبوزات الهشة التي تقوم الكثير من الأمهات بتحضيرها في البيت بشكل يومي وتقديمها للأطفال على وجبة الإفطار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كيكة الشاي الهشة بقوام هش وخفيف أحلى من الجاهزة.

مكونات عمل كيكة الشاي الهشة

يوجد بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

3 ثلاث بيضات.

كوب من اللبن السائل.

ربع كوب من الزيت.

كوب من السكر بودرة.

2 كيس من الفانيليا.

كيس من البيكنج بودر.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ثلاث نقاط من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الشاي الهشة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به البيض، والفانيليا، والزيت، والسكر، والخل، والحليب ونخفق جيدا ًحتى يصبح الخليط كريمي. ثم نقوم بتفريغ الخليط في بولة متوسطة الحجم، ثم نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر بالتدريج حتى نحصل على قوام ثقيل ولزج. نحضر قالب الكيك المدهون بقليل من السمنة ومرشوش بالدقيق، ثم نصب الخليط به ونقوم بتوزيعه جيداً على القالب كله. ثم نقوم بإشعال الفرن ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بإدخال قالب الكيك ونتركه حتى يتحمر لونه مثل الذهبي. نقوم بوضع السكينة في المنتصف الكيكة حتى نتأكد من نضج تماماً، ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد. بعد ذلك نقوم بتقطيع الكيكة على حسب الأشكال التي ترغبين بها وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل كيكة الشاي الهشة

يوجد بعض النصائح البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-