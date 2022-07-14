كريم كولاجين طبيعي من لبان الذكر دهنة واحدة قبل النوم تنفخ الخدود وتزيل التجاعيد والبقع هتخليكي قمر 14

مع تقدم السن أصبحت التجاعيد من الأشياء السيئة التي تظهر على وجوهنا ويكون شكلها غير جيد فهي توحي بكبر السن مما جعل الكثير من السيدات يستاء منها وقاموا بالبحث عن طرق فعالة يستطيعوا من خلالها التخلص من هذه التجاعيد، ونجد إلى جانب ذلك وجد الكثير من الفتيات والسيدات أيضا أصحاب الوجه الرفيع يعانوا من رفع الوجه وعدم تواجد الخدود مما يجعل الكثير من هؤلاء يبحثون عن طرق فعالة لعلاج مشاكل البشرة وتسمين الخدود وتم إيجاد الحل في لبان الذكر مع الخميرة، فهذه الوصفة لها تأثير السحر على الوجه فنجد أن لبان الذكر يحتوي على مادة صمغية تكون بمثابة كولاجين طبيعي، ونجد الخميرة أيضا لها قدرة فائقة على تسمين الخدود وسوف نوضح طريقة عمل هذه الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة لبان الذكر والخميرة

تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح لكم تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

خميرة.

لبان ذكر.

ماء.

زيت زيتون.

قرنفل.

طريقة تحضير وصفة لبان الذكر والخميرة

تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة جدا يمكن للجميع عملها بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..