طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت بمكونات بسيطة زي المطاعم وأحلى

تعد وصفة كفتة الحاتي هي من أفضل الوصفات الغذائية حيث انها تحتوي على عناصر مفيدة للجسم واهم عنصر تمده بالجسم هو عنصر البروتين الأساسي في أي وجه، كما ايضا هي من الوجبات سريعة في التحضير فلا تستغرق وقت أو مجهود في تحضيرها، كما يمكن لربة المنزل إعدادها بشكل سهل وذلك باتباع بعض الخطوات حتى تصبح مثل ما تباع في الخارج.

تلجأ ربة المنزل عادتا إلى التنوع في تقديم الوجبات المختلفة افراد اسرتها وخاصة الوجبات السريعة التي تتداول بيعها في المطاعم والمحلات، وذلك نظرا لتهافت الجميع على المأكولات السريعة وشرائها من الخارج ومن ضمن هذه الوجبات هي كفتة الحاتي التي تسعى ربة المنزل على تحضيرها بنفس طريقة المطاعم وتعطي مذاق جميل.

طريقة عمل كفتة الحاتي

المقادير

كيلو واحد من اللحم المفروم.

حبة واحدة من البصل كبيرة في الحجم تكون مبشورة.

كوب واحد من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة.

ملعقة متوسطة من البهارات الكفتة.

نصف كوب من الماء.

استخدام رغيف فينو أو استخدام واحد من الكيزر على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نضع كيلو من اللحمة المفرومة في وعاء كبيرة بعد فرمها جيدا بشكل خشن وليس ناعم.

نضيف علي اللحمة المفرومة ملعقة صغيرة من ملح الطعام وعليها ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونضع عليهم نصف ملعقة من بهارات الكفتة ورشة صغيرة من الشطة المطحونة وملعقة صغيرة من البابريكا ونخلطهم جيدا مع بعض.

نقوم ببشر حبة كبيرة من البصل باستخدام الكبة حتى تكون ناعمة ثم نعصرها باستخدام اليدين استخراج عصير البصل.

نضع تفل البصل على اللحمة المفرومة ونترك عصير البصل الي جانبا لاستخدامها لاحقا.

نضع رغيف من الفينو في نصف كوب من الماء وذلك حتى يصبح الفينو طري ثم نعصره جيدا.

نضع الفينو الطري بعد عصره جيدا على اللحمة المفرومة ونضيف إليها البقدونس.

نبدأ في تشكيل الكفتة باستخدام أسياخ خشبية استخدام عصير البصل بالأيدي حتى يتم تشكيل الكفتة على هيئة أصابع.

نرص أسياخ الكفتة في صينية الفرن بعد دهنها بقليل من الزيت واشعال الفحمة علي البوتاجاز.

ونضع الصينية في الفرن بعد تسخينه جيدا مع وضع الفخمة بها.

عند ملاحظة أن الكفته تاخذ اللون الذهبي ويتم نضجها من جهة نقلبها على الوجه الآخر للتأكد من أن يتم نضجها بشكل جيد.

تعد وصفة طريقة عمل كفتة الفراخ من الوصفات السهلة والسريعة التى لا تستغرق وقت فى إعدادها، كما أنها تتميز بطعمها الحلو الذى يعشقونه الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها عن طريق شويها بالفرن أو عن طريق القلى فى الزيت ولكل طريقة لها الطعم والمذاق الخاص بها، وسوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة إعداد وصفة كفتة الفراخ بطريقة تسهل عليكى تحضيرها.