نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من مكونين فقط طريقة تبييض البشرة من أول استعمال وإزالة الاسمرار والبقع الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الفتيات الذين يبحثون عن التمتع ببشرة نضرة وفاتحة وذلك من خلال القيام بالاهتمام والعناية بشكل مستمر ببشرتها فتلجأ الى اتباع العديد من الطرق المختلفة حتي تحصل علي بشرة نقية خالية من اي عيوب او أي مشكلات ولكن بعضها تكون مكلفة جدا وتاخذ مجهود ووقت حتي تحصل علي النتيجة التي تريدها كل فتاة.

ماسك الحليب لتبييض الوجه

المقادير

احضار خمس حبات من اللوز.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

طريقة التحضير

نطحن خمس حبات من اللوز جيدا في وعاء صغير ثم نضيف اليه ملعقة كبيرة من نشا الذرة ونقلبهم مع بعض ثم نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون و ندمجهم مع بعض ثم نضع عليهم ربع كوب من الحليب السائل ونخلطهم حتي نحصل علي قوام العجين.

نضع الخلطة على الوجه بشكل كامل ثم نتركها على الوجه لمدة 15 دقيقة تعمل على امتصاص البشرة للخلطة ثم نقوم بغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر.

نستخدم تلك الوصفة علي الاقل مرتين اسبوعيا حتي نحصل علي بشرة بيضاء.

ماسك الحليب والشوفان وزيت الزيتون

المقادير

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نخلط ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل في اناء صغير مع ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون ثم نضع عليهم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على قوام متجانس.

نوزع الخلطة على الوجه جيدا ونتركها لمدة ثلث ساعة حتى يتم امتصاص البشرة لها ثم نغسل الوجه باستخدام الماء حتى نتخلص من الخلطة على الوجه تماما.

نستخدم هذه الخلطة مرة كل أسبوع حتي تعمل علي تفتيح البشرة تقشير طبقة الجلد الميت بها.

خليط الحليب والخميرة

المقادير

ملعقة ونصف من الخميرة البيرة.

ملعقة كبيرة من الحليب الدافيء.

طريقة التحضير

نضع ملعقة ونصف من الخميرة في بولة صغيرة ونضع عليها الحليب الدافئ ونخلطهم مع بعض جيدا.

تفرد الوصفة على الوجه ثم نتركها لمدة 30 دقيقة ثم نشطف الوجه جيدا مع الفرك المستمر.

يعتبر ماسك الحليب لتبيض الوجه هو من اهم الوصفات الطبيعيه التي تعمل بشكل فعال على تفتيح البشرة بشكل سهل وطبيعي دون عناء، وتلجأ كل فتاة إلى اتباع الوصفات الذبيعه في تبيض وترطيب البشرة حيث انها مكونات طبيعيه تعمل علي تغذية البشرة جيدا كما تعمل على إزالة طبقة الجلد الميت بها فتظهر بشكل نضر وجميل.

ماسك التبييض بالحليب من أهم التركيبات الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة بشكل فعال بطريقة بسيطة وطبيعية ، ستتبع كل فتاة تركيبات التبييض والترطيب المباعة لأنها مكونات طبيعية تغذي البشرة بشكل جيد وتزيل خلايا الجلد الميتة جديد وجميل اليكي الان طريقة تبييض البشرة بماسك الحليب في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة لن تصدقي النتيجة.