نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل كريم طبيعي 100% بالقهوة والنشا لتبييض البشرة والتخلص من البقع.. جربيه الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة وإعادة جمالها ونضارتها من جديد، وتعتبر القهوة من المكونات التي تدخل في الكثير من الوصفات العناية بالبشرة نظراً لاحتوائها على عناصر هامة تساعد على تجديد خلايا الوجه وإزالة البقع الداكنة والتصبغات التي توجد به، ومن جانب آخر تجد أن النشا من المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وتنعيمها، لذلك تجد أن كريم القهوة والنشا من الكريمات ذات مفعول قوي في التخلص من كافة المشاكل البشرة التي تعاني منها الكثير من الفتيات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير كريم القهوة والنشا بالتفصيل.

كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة

يمكنك معرفة طريقة عمل كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة والتخلص من البقع السوداء من خلال الآتي:

المكونات:

2 ملعقة من القهوة.

2 ملعقة من النشا.

ربع كوب صغير من ماء الورد.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

لمعرفة طريقة تحضير كريم النشا والقهوة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

نقوم بإحضار وعاء ونضع به كلاً من ماء الورد مع النشا والقهوة، ومن ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند.

نقلب هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح الخليط متجانس، وتتداخل كافة المكونات مع بعضها البعض.

نرفع هذا الوعاء على النار ونتركه حتى يغلي جيداً.

نرفع هذا الوعاء على بخار ماء ساخن ونستمر في التقليب حتى تجدي الخليط أصبح كريمي وناعم.

نترك الخليط حتى يبرد تماماً، ونقوم بوضعه في عبوة فارغة نظيفة ومحكمة الغلق.

تغطى هذه العبوة وندخلها الثلاجة.

خد كمية كافية من الكريم ووضعه على البشرة لمدة نصف ساعة.

قومي بغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم يغسل مرة أخرى بالماء البارد حتى يتم قفل المسامات.

ينبغي تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على نتائج مُرضية للغاية.

وبذلك نكون وصلنا إلى آخر المقال واطلعنا على طريقة عمل كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات وبالتالي سوف تعود إلى البشرة إشراقتها وحيويتها من جديد، مع عمل تقشير للبشرة بشكل دائم للتخلص من الجلد الميت وكافة الشوائب وكذلك التصبغات والبقع.