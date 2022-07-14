وصفة طبيعية مذهلة لطرد البلغم وعلاج الكحة ونزلات البرد

السعال والكحة من أبرز الأمراض التي تصيب جهاز الفرد التنفسي، وهذا المرض يعتبر محاولة متكررة لطرد الفيروسات والبكتيريا التي تصيب الرئتين في الجهاز التنفسي، ويمكن التخلص من الكحة والسعال وأيضاً طرد البلغم الذي يتسبب في انسداد الشعب الهوائية بطرق علاجية ولكن كثير من المرضى لا يفضلونها وطرق أخرى طبيعية كمشروبات ساخنة طبيعية تكون عبارة عن أعشاب وبالرغم من أن تلك الطريقة تأخذ وقت مقارنةً بالعلاج ولكنها فعالة.

مشروبات طبيعية للتخلص من السعال والكحة

كما ذكرنا سابقاً أن هناك الكثير من المشروبات الطبيعية الساخنة التي لها دور فعال في علاج نزلات البرد والسعال، ومن ضمن هذه المشروبات كما يلي:

العرقسوس

يعد العرقسوس من المشروبات الملطفة للجهاز التنفسي، ويساعد كثيراً في التخلص من البلغم.

يستخدم العرقسوس أيضاً في علاج ضغط الدم المرتفع.

أوراق الجوافة

نجد أن أوراق الجوافة بعد غليها تعد من أفضل المشروبات التي تقضي على السعال حيث أنها تقوم بتهدئة الجهاز التنفسي.

تساعد أوراق الجوافة كثيراً في تخفيف وجود البلغم على الرئتين حيث أنها تذيبه.

اليانسون

الجدير بالذكر أن الينسون يعد من أشهر أنواع الأعشاب التي توجد في المطبخ بشكل عام، فهو لا يستخدم فقط كمشروب بل يمكن إضافته لأنواع محددة من الطعام، ولديه الكثير من الفوائد المختلفة.

من أبرز الفوائد التي نحصل عليها عند شرب الينسون أنه يساعد في التخلص من السعال بشكل أسرع.

يساعد الينسون كثيراً في طرد البلغم وإذابته، ولهذا ينصح بتناوله بصورة مستمرة أثناء الإصابة.

للينسون دور كبير في علاج حالات الإصابة بالكحة حتى وإن كانت كحة شديدة، ونزلات الزكام.

أعشاب طاردة للبلغم

الأعشاب التي لها دور فعال في طرد البلغم كثيرة ومتنوعة، وكثير منها لديه فوائد صحية أخرى، ومن أبرز تلك الأعشاب نجد:

الشاي بالأعشاب