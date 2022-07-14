طريقة عمل الطحينة لأشهى السلطات والمقبلات من بذور السمسم

طريقة عمل الطحينة لأشهى السلطات والمقبلات التي لا غنى عنها بجانب المأكولات واللحوم والدجاج فالكثير من الأطعمة المختلفة تعطيك طعم راقي مميز عند تناولها مع سلطة الطحينة، لذا يمكنك تعلم طريقة عمل الطحينة المكون الخام لسلطة الطحينة، وإعداد الطحينة في المنزل بسهولة جدا وغير مكلفة، حيث أن الطحينة لا تحتاج إلى الكثير من المكونات فالمكون الأساسي هو بذور السمسم، ويتم تحميصها واستخراج منها عصارة بذور السمسم لخروج منها صوص الطحينة، وستستخدم الطحينة في صنع الكثير من أطباق الأخرى غير السلطة، مثل أن تكون كمقبلات بطعم لذيذ أو يصنع منها الحلاوة الطحينية أيضا.

طريقة عمل الطحينة بالسمسم للشيف حسن

نحتاج إلى كوب من السمسم الأبيض المحمص. كوب من زيت السمسم. كوب من السمسم الأبيض الغير محمص.

خطوات تحضير الطحينة بالسمسم خطوة بخطوة

في البداية يتم وضع كوب من السمسم المحمص مع كوب من السمسم الأبيض الغير محمص.

ويضاف السمسم داخل مطحنة الطعام مع الخفق حتى يطحن البذور جيدا وتكون مزيج ناعم مثل البودرة.

في وعاء الخلاط الكهربائي يضاف كوب من زيت السمسم ويخفق لمدة ربع ساعة.

ثم يضاف خليط السمسم إلى زيت السمسم مع الخفق بشكل تدريجي حتى نحصل على قوام ناعم متجانس.

ثم يصب خليط الطحينة في وعاء نظيف من الماء محكم الغلق وحفظه لحين استخدامه لوقت الحاجة.

فوائد تناول الطحينة على الجسم

تعمل الطحينة على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة له خصوصا لو كانت مكوناتها صحية، كما تتضمن الطحينة على مواد وفيتامينات للجسم من حديد ونحاس والمحافظة على صحة عظام الجسم، كما تحافظ على الأسنان لإنها تحتوي على الفسفور، كما تعمل على تنقية الجسم من السموم.