نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تحضير كريم النشا ولبان الذكر لتفتيح البشرة بمكونات متوفرة في المنزل في المقال التالي
من الجدير بالذكر أن هناك العديد من السيدات التي تبحث عن العديد من الوصفات الطبيعية من أجل تفتيح البشرة ويرغبون في معرفة الوصفات الطبيعية التي تجعل بشرتهم أكثر نضارة مع زيادة السن خصوصاً عند وجود العديد من التجاعيد في الوجه حيث يرغبون في التخلص منها كما يحب الإشارة أن لبان الذكر في الوقت الحالي يعتبر من أكثر الكريمات الطبيعية التي يبحث عنها العديد من الأشخاص ويرغبون في معرفة طريقة تحضيره من أحل التخلص من جميع التجاعيد والخطوط الرفيعة الموجودة في الوجه تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.
مكونات عمل كريم النشا ولبان الدكر لتفتيح البشرة
هناك العديد من المكونات السهلة والبسيطة التي يمكنكم استخدامها في تحضير هذه الوصفة:
- كمية من لبان الدكر البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الشوفان.
- مقدار ملعقة واحدة كبيرة من القمح.
- ملعقة واحدة من العسل.
- نصف ملعقة من العرقسوس المطحون.
طريقة تحضير كريم النشا ولبان الدكر لتفتيح البشرة
يمكنكم تحضير كريم النشا ولبان الدكر بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية سوف نذكرها لكم فيما يأتي:
- الخطوة الأولي يجب عليكم إحضار وعاء ثم يتم وضع فيه كمية من الماء ثم نضع فيه لبان الدكر ونتركه لمدة ساعة كاملة على الأقل.
- الخطوة الثانية يجب عليكم تصفية الخليط من الماء ثم يتم إصابة الشوفان النشا والعسل والعرقسوس يجب عليكم التقليب بشكل جيد حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض.
- الخطوة الثالثة هي وضع الكريم في علية نظيفة للغاية من أجل حفظه.
- الخطوة الرابعة يجب عليكم إضافة هذا الكريم على البشرة ويجب عليكم الانتظار قليلا لمدة عشر دقائق.
- الخطوة الرابعة يجب أن يتم غسل البشرة بشكل جيد بالماء الدافئ ثم يتم وضع كريم مرطب مناسب للبشرة بعد ذلك.
- يمكنكم بكل تأكيد استخدام هذه الوصفة على مدار شهر كامل سوف تحصلين على العديد من النتائج المبهرة للغاية كما يجب الإشارة أن هذه الوصفة تعتبر من الوصفات المميزة التي يمكنكم استخدامها لتفتيح البشرة.
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