طرق تحضير كريم النشا ولبان الذكر لتفتيح البشرة بمكونات متوفرة في المنزل

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من السيدات التي تبحث عن العديد من الوصفات الطبيعية من أجل تفتيح البشرة ويرغبون في معرفة الوصفات الطبيعية التي تجعل بشرتهم أكثر نضارة مع زيادة السن خصوصاً عند وجود العديد من التجاعيد في الوجه حيث يرغبون في التخلص منها كما يحب الإشارة أن لبان الذكر في الوقت الحالي يعتبر من أكثر الكريمات الطبيعية التي يبحث عنها العديد من الأشخاص ويرغبون في معرفة طريقة تحضيره من أحل التخلص من جميع التجاعيد والخطوط الرفيعة الموجودة في الوجه تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

مكونات عمل كريم النشا ولبان الدكر لتفتيح البشرة

هناك العديد من المكونات السهلة والبسيطة التي يمكنكم استخدامها في تحضير هذه الوصفة:

كمية من لبان الدكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الشوفان.

مقدار ملعقة واحدة كبيرة من القمح.

ملعقة واحدة من العسل.

نصف ملعقة من العرقسوس المطحون.

طريقة تحضير كريم النشا ولبان الدكر لتفتيح البشرة

يمكنكم تحضير كريم النشا ولبان الدكر بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية سوف نذكرها لكم فيما يأتي: