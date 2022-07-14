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طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في البيت مثل الجاهزة، ومن المعروف أن هذه الأكلة من الأكلات المفضلة لدى الجميع نظراً لطعمها الجذاب والمميز، وحرصاً من بعض السيدات على عدم شراء المأكولات جاهزة حفاظاً على صحة أبنائها بالإضافة إلى توفير المالي قاموا بالبحث عن عدة طرق تحضيرها بالبيت، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بكل سهولة ممكنة. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني يمكن معرفة طريقة عمل الكبدة الاسكندراني اللذيذة والشهية من خلال المكونات والخطوات التالية: المكونات نصف كيلو من الكبدة يتم تقطيعها على شكل شرائح رفيعة.

بصلتين كبيرة يتم تقطيعها أيضاً على شكل شرائح رفيعة.

ثمرتين من فلفل ألوان مقطع شرائح.

ثمرة واحدة من الطماطم مقطعة مع مراعاة إزالة البذور.

قرنان من الفلفل الأخضر الحار مقطع شرائح رفيعة.

ثلاث ملاعق من الثوم المفروم.

ثلاث ملاعق من الزيت.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة من الكمون.

القليل من الملح والفلفل الأسود. طريقة التحضير تتمثل طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني من خلال الخطوات التالية: نحضر وعاء ونضع به كلاً من الكبدة والليمون والثوم والملح والخل والفلفل الأسود والكمون، ومن ثم نقوم بتثبيت جيداً ووضعهم بالثلاجة لمدة ساعة.

نحضر مقلاة ونضع بها زيت وترفع على نار هادئة، ثم نضع الفلفل الحار والملون وتقبلهم لمدة ثلاث دقائق.

نضع الكبدة التي تم تحضيرها ونقلبها مع المكونات لمدة خمس دقائق.

وفي النهاية نضع الطماطم ونقلبها مع المكونات جيداً حتى تنضج الكبدة وكافة المكونات.

يراعى عدم ترك الكبدة على النار لمدة كبيرة حتى لا تصبح مجلده.

يمكن تقديم الكبدة بجانب سلطة الطحينة وبعض المخللات المفضلة، وأيضاً يمكن إضافة الكاتشب” حسب الرغبة”. وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بكل سهولة وبمكونات غير مكلفة دون الجاهزة إلى شراء الكبدة الاسكندراني من المطاعم، فهذه الطريقة سهلة وتتميز بطعمها الشهي والمذاق الجذاب والمميز، لذلك من الأفضل تحضيرها بالبيت دون الحاجة إلى شرائها مرة أخرى ووفري الكثير من المال مع ضمان الجودة والنظافة. عمر شويل - جدة زي العربيات.. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في البيت أحلى من الجاهزة - ثقفني

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