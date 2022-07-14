النشا كريم نيڤيا السحري: دلكه لتبييض الجسم تزيل سواد ٢٠سنه2022

نقدم لكم النشا كريم نيڤيا السحري , حيث يبحث الكثيرة من الفتيات أو لو كانت عروسة تريدين البدء بالاهتمام بنفسك حتى تصبحين في هذا اليوم المميز ملكة نحنا نبدأ معك مع هذه الدلكه الرهيبة التي تمنحك الحصول علي جسم ناعم جدا وتقوم أيضا بتفتيح خرافي وسوف تنبهري بنتيجة بفضل الله, لأنها تعمل علي أزاله الجلد الميت من الجسم وتعمل تقشير للجسم هائل جدا تقوم بتفتيح الأماكن الغامقة في الجسم وسوف تغنيكم من الذهاب إلى البيوتي سنتر لعمل الحمام المغربي نحنا نقدم لكم طريقة عمل حمام مغربي في المنزل بكل سهولة وأبسط المكونات سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني علي هذا المقال الرائع طريقة عمل النشا كريم نيڤيا السحري لتبييض البشرة بشكل مبهرة للحصول علي أفضل النتائج بفضل الله2022.

مكونات عمل النشا كريم نيڤيا السحري لتبييض البشرة بشكل مبهرة وتحدي2022

أليكم مكونات هذه الدلكه مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة من النشا.

١ملعقة من القهوة.

نصف ملعقة من كريم نيڤيا.

١عصيرليمونة واحدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف جدا ونضع فيه ١ملعقة من النشا مع ١ملعقة من القهوة ونقلب جيدا. ثم نقوم بوضع عصير الليمون ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط كريمي. بعد ذلك نضع نصف ملعقة من كريم نيڤيا ونقلب المكونات جيدا حتى يصبح الخليط متجانس وكريمي. الأن أصبحت الدلكه جاهزة للاستعمال.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالتالي:-.

نقوم بغسل الجسم جيدا حتى تتفتح المسامات لضمان نتائج مبهرة.

بعد ذلك نقوم بوضع الدلكه علي الجسم كله توزع جيدا بحركات دائريه حتي يمتص الجسم الدلكه جيدا.

نترك الدلكه علي الجسم لمدة عشرين دقيقة أو حتي تجف تماما.

بعدما يجف الجسم نقوم بإحضار لوفه مغربية ونقوم بفرك الدلكه جيدا من علي الجسم.

ثم نغسل الجسم جيدا ثم نضع ماء الورد علي الجسم لضمان قفل المسام.

ثم نقوم بترطيب الجسم باي لوشن مرطب أو زيت جونسون أو زيت جوز الهند جيدا.

يفضل استخدام هذه الدلكه بعد إزالة الشعر الزائد من الجسم.

سوف تشعرين بالفرق الكبير من حيث النعومة والحيوية التفتيح.

فوائد النشا كريم نيڤيا السحري دلكه لتبييض البشرة بشكل مبهرة للغاية وتحدي

الأن معنا أحسن الفوائد التي تعود علي الجسم من خلال هذه الدلكه وهي كالتالي:-.