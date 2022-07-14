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كيكة البسبوسة واحدة من أشهى أنواع الحلويات اللذيذة التي يقوم الأشخاص بكثرة طلبها، وذلك بسبب طعمها الرائع واللذيذ، وهي خليط من البسبوسة والكيكة، حيث يتم تحضير الكيكة باستخدام الدقيق الأبيض، كما يتم تحضير البسبوسة من دقيق السميد، و كيكة البسبوسة يتم تحضيرها من دقيق السميد، والدقيق الأبيض متعدد الاستخدام، وتكون ذات طعم رائع، وتكون هشه وطرية ولذيذة، يحبها كبار الأشخاص وذلك بسبب حبهم للحلويات، ولكن لا يستطيعون تناول الحلويات المقرمشة، فإنهم يفضلون كيكة البسبوسة الطرية اللذيذة، وتسمى كيكة البسبوسة كيكة الرواني الرائعة، ويتم تحضير كيكة الرواني بعدة طرق، وتريد النساء معرفة أفضل طريقة لتحضير كيكة الرواني بكل سهولة في المنزل. مكونات تحضير كيكة البسبوسة في المنزل باستخدام عدد ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

كوب واحد من الزبادي أو كوب من اللبن الرائب.

كوب واحد من دقيق السميد.

ثلاث أربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

واحد كوب من الدقيق الأبيض.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

بشر برتقال.

رشة صغيرة من الملح الأبيض.

مكسرات للتزيين أو جوز هند. طريقة تحضير كيكة البسبوسة اللذيذة في المنزل باستخدام الخلاط الكهربائي نقوم بوضع البيض واحدة تلو الأخرى، وإضافة السكر ونقوم بتشغيل الخلاط وذلك لمدة عشر دقائق حتى يتكون خليط كريمي.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت على على الخليط في الخلاط، ولكن بالتدريج، ونقوم بتشغيل الخلاط.

نقوم بإضافة دقيق السميد، وعليه الدقيق الأبيض بعد القيام بنخلة، ونضيف البيكنج بودر، وأيضًا الزبادي أو اللبن الرائب.

نقوم بإضافة بشر البرتقال، والملح، وربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

بعد ذلك نقوم بخلط المكونات جيدًا باستخدام ملعقة من البلاستيك، أو باستخدام العجن اليدوي وتكون حركة العجن حركة دائرية.

نستمر في الخلط حتى تصبح عجينة متماسكة ولكن تكون طريه يمكن صبها.

تحضير قالب الكيك، أو صينية يتم وضع الزيت او الزبدة بها، أو إضافة ورقة زبدة بها.

نقوم بصب العجين بالصينية وفرده جيدًا، ويتم تحضير الفرن على درجة حرارة مرتفعة.

ثم نقوم بوضع الصينية به، حتى تنضج ثم تقدم. عمر شويل - جدة أشهى أنواع الحلويات كيكة البسبوسة بطعم رائع ولذيذ - ثقفني

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