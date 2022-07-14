اخسر وزنك بطريقة مضمونة بمجرد مضغ العلكة!

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عمر شويل - جدة اخسر وزنك بطريقة مضمونة.. إذا كنت تشعر بالمرض، فإن إفراز اللعاب من العلكة يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن. يحدث مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) عندما يتدفق حمض المعدة إلى الأنبوب الذي يربط فمك بالمعدة. يحدث الارتجاع الحنجري عندما ينتقل حمض المعدة من المريء إلى الحلق. قد يساعد مضغ العلكة أيضًا في جفاف الفم، على الأقل لفترة قصيرة. لكن مثل الارتجاع، فهو ليس علاجًا.

الفوائد الصحية الأخرى لمضغ العلكة

حرق السعرات الحرارية

يمكنك حرق 11 سعرة حرارية في الساعة أثناء مضغ العلكة، وبمرور الوقت، تحرق هذه الكمية من السعرات الحرارية أكثر.

تحسين الذاكرة

يزيد مضغ العلكة من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يساعد على تعزيز الذاكرة.

حارب النعاس

إذا شعرت بالتعب، امضغ بعض العلكة لتبقى متيقظاً.

القضاء على الغثيان

إذا كنت تشعر بالمرض، فإن إفراز اللعاب من العلكة يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن. هذا ينطبق بشكل خاص على دوار الحركة وغثيان الصباح أثناء الحمل.

يمكن أن يقلل مضغ العلكة الخالية من السكر من خطر تسوس الأسنان

يمكن أن يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر في تكملة أنظمة نظافة الفم مثل التنظيف بالفرشاة مرتين يوميًا والخيط يوميًا، حيث أن مضغ العلكة له تأثير مماثل لتلك العادات اليومية المهمة.

ومع ذل ، على عكس تنظيف أسنان الأطفال بالفرشاة والخيط، والتي تتطلب مساعدة الوالدين، فإن مضغ العلكة لا يتطلب مساعدة الوالدين أو الإشراف. بناءً على البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة، يعتقد الباحثون أن مضغ العلكة الخالية من السكر يجب اعتباره الآن وسيلة فعالة للسيطرة على تسوس الأسنان لدى الأطفال.

من ناحية أخرى، فإن تناول نظام غذائي متوازن يقلل من السكر الزائد، وهو السبب الرئيسي للتجاويف وأمراض الأسنان. الآن، قد تكون دراسة جديدة قد حددت أداة أخرى لدى الآباء تحت تصرفهم لمساعدة أطفالهم على منع تسوس الأسنان: مضغ العلكة الخالية من السكر.

يمكن أن يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر في تكملة أنظمة نظافة الفم مثل التنظيف بالفرشاة مرتين يوميًا والخيط يوميًا، حيث أن مضغ العلكة له تأثير مماثل لتلك العادات اليومية المهمة.