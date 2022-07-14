وصفات سحرية لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم بوصفات طبيعية

تتساءل جميع النساء عن الوصفات السحرية التي تساعد في تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم بفاعلية بعيدًا عن الذهاب إلى مراكز التجميل والبيوتي سنتر التي تتطلب دفع الكثير من المال، حيث إنه هناك العديد من الوصفات السحرية التي تساعد بفعالية في توحيد لون البشرة وكذلك تفتيح أي من المناطق الداكنة بها وهو ما ترغب به جميع النساء، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام مجموعة من الوصفات السحرية التي تساعد في تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم بفاعلية وخلال مدة قصيرة.

أهم الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم، ومن أهم تلك الوصفات ما يلي:

استخدام وصفة جل الصبار، حيث إنه له دور كبير في ترطيب البشرة وتفتيحها، كما أنه سوف يمنح البشرة المزيد من التفتيح والنضارة التي لا مثيل لها.

كذلك يمكن استخدام وصفة طبيعية سحرية لتفتيح البشرة من خلال إعداد ماسك يوضع على الأماكن الداكنة بالجسم، وهذا الماسك يتم إعداده من الترمس والحليب، ومكوناته عبارة عن 2 ملعقة من الترمس الذي تم طحنه مع 2 ملعقة من الحليب الفاتر المنزوع الدسم.

يمكن أيضاً عمل تونر من مياه الأرز، ويتم إعداده من خلال نقع الأرز داخل ماء، وبعد ذلك يتم تصفيته ثم يتم استخدام الماء بعد تبريده من خلال وضعه داخل الثلاجة لمدة حوالي ساعة، وبعدها يوضع على الوجه أو أي من الأماكن الداكنة في الجسم.

يمكن استخدام وصفة الطمي المغربي لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم.

كذلك يعد ماسك الحليب والموز فعال في التفتيح، ويتم إعداد الماسك من خلال هرس نصف حبة من الموز بصورة جيدًة، ثم بعد ذلك يتم إضافة 2 ملعقة من الحليب والتقليب جيداً وبعدها يتم الاستخدام في التفتيح من خلال وضع الماسك على الجسم أو البشرة.

استخدام وصفة الليمون لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

من أكثر الوصفات الناجحة في تفتيح المناطق الداكنة هي وصفة الليمون، وذلك بفضل ما يحتوي عليه الليمون من مجموعة ممتازة من الأحماض، بالإضافة إلى احتواء الليمون على نسبة كبيرة من فيتامين سي، وهو ما يتيح استخدامه من خلال عدة طرق متعددة أهمها هو القيام بوضع الليمون فوق الأماكن الداكنة مع فركها الجسم بصورة جيدة بالليمون.

كما أن وصفة الليمون لها دور كبير في توحيد لون البشرة بالإضافة إلى كونه يساعد في إزالة الجلد الميت من الجسم.