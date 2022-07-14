بكيلو من الدقيق اعملي لأولادك القراقيش بالعجوة لأحلى تسلية مغذية ومفيدة

تعتبر القراقيش بالعجوة من انواع المخبوزات المفيدة والمغذية، والتى عليها إقبال كبير فى الأفران ومحلات الحلويات، وذلك لأن الجميع يحبونها من الأطفال والكبار وتعد من انواع التسلية المفيدة جداً للجسم، لأنها تحتوي على عجينة التمر المغذية وكذلك السمسم بما يحتويان عليه من الفيتامينات والكالسيوم، لذا تعد مغذية جداً وتمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية لذلك توضع على وجبة الإفطار أو العشاء، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تجهيز القراقيش بالعجوة بالتفصيل.

مقادير القراقيش بالعجوة

تحتوي القراقيش بالعجوة على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة بالمنزل ولا تحتاج الى تكاليف عالية وهى كالتالي:

كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من السمنة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من المحلب.

كوب من السمسم.

ماء دافئ للعجن.

للحشو

١/٢ كيلو من العجوة المفرومة.

٢ ملعقة كبيرة من السمسم.

١/٢ كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من السكر.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الاعداد والتجهيز

طريقة عمل القراقيش بالعجوة سهلة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: