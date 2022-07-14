نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو من الدقيق اعملي لأولادك القراقيش بالعجوة لأحلى تسلية مغذية ومفيدة في المقال التالي
تعتبر القراقيش بالعجوة من انواع المخبوزات المفيدة والمغذية، والتى عليها إقبال كبير فى الأفران ومحلات الحلويات، وذلك لأن الجميع يحبونها من الأطفال والكبار وتعد من انواع التسلية المفيدة جداً للجسم، لأنها تحتوي على عجينة التمر المغذية وكذلك السمسم بما يحتويان عليه من الفيتامينات والكالسيوم، لذا تعد مغذية جداً وتمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية لذلك توضع على وجبة الإفطار أو العشاء، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تجهيز القراقيش بالعجوة بالتفصيل.
مقادير القراقيش بالعجوة
تحتوي القراقيش بالعجوة على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة بالمنزل ولا تحتاج الى تكاليف عالية وهى كالتالي:
- كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب من السمنة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من المحلب.
- كوب من السمسم.
- ماء دافئ للعجن.
للحشو
- ١/٢ كيلو من العجوة المفرومة.
- ٢ ملعقة كبيرة من السمسم.
- ١/٢ كوب من السمنة.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة الاعداد والتجهيز
طريقة عمل القراقيش بالعجوة سهلة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- نضع كوب الماء الدافئ وعليه الخميرة والسكر ونقلبهم ونتركهم جانباً.
- نحضر وعاء عميق للعجن ونضع به الدقيق المنخول ونضيف عليه الملح والبيكنج بودر والمحلب ونقلبهم مع بعض كويس.
- ثم نقوم بعمل حفرة فى المنتصف ونضع بها السمسم ونضع السمنة والزيت فى طاسة على النار حتى يغلوا.
- بعد ذلك نضيفهم على السمسم فى الحفرة ونقلب بواسطة ملعقة خشبية حتى يتداخلوا مع بعض تماماً.
- بعد ما يبرد العجين شوية نفركه باليد ثم نضيف عليه خليط الخميرة ونعجن مع اضافة ماء إذا إحتاجت العجينة.
- نستمر فى العجن حتى تتكون لدينا عجينة بقوام سميك نلمها ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة مع تغطيتها.
- فى ذلك الوقت نقوم بتجهيز الحشوة ونخلط العجوة مع السمنة والسمسم والقرفة والسكر ونقلبهم مع بعض كويس.
- ثم نقسمهم الى قطع متوسطة ونفردها ونضعها على صاج مدهون بالقليل من الزيت.
- بعد ذلك نقوم بفرد قطعة من العجين ونضع فوقها العجوة ثم نلفها ونقطعها.
- نرصها فى صاج مع ترك مسافة بينهم ونغطيها ونتركها ترتاح شوية.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلا ثم تقدم وبالف صحة وهنا.
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