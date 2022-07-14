اعملي البرياني بالكفتة الهندي واستمتعي بطعم جديد وجميل وبطريقة سهلة وبسيطة

تعد وجبة البرياني بالكفتة من الوجبات المشهورة فى الهند، وهى شبيه جدا للأكلات العربية والتى تقدم باللحم والدجاج، وهو عبارة عن طبقات الأرز البسمتي وكفتة بتسبيكة ونكهات مختلفة من البهارات الصحيحة من القرنفل والحبهان والقرفة والتى تعطيه طعم ونكهة مميزة وجميلة، كما أنه من الأكلات المفيدة جداً والمغذية والتى تمد الجسم بالبروتين والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير البرياني بالكفتة من المطبخ الهندي بالتفصيل.

مكونات البرياني بالكفتة

يتكون البرياني بالكفتة من بعض المكونات المفيدة والمغذية جداً والتى سوف نتعرف عليها فيمايلي:

١/٤ كيلو من اللحمة المفرومة.

٤ حبة كبيرة من البصل مقطعة شرائح.

٢ ملعقة كبيرة من السمنة.

٣ حبات من البطاطس مقطعة مكعبات.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

٣ كوب من الأرز البسمتي.

١٠ مسمار من القرنفل.

كوب من عصير الطماطم.

٢ عود من القرفة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الكركم.

٢ فص من الثوم المفروم.

١٠حبة من الحبهان ( الهيل).

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

١/٢ كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من مبشور الزنجبيل الطازج.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

٢ فص من الثوم المفروم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل البرياني بالكفتة سهلة وبسيطة ولكن لها بعض التجهيزات للكفتة وللأرز وهى كمايلي: