نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي البرياني بالكفتة الهندي واستمتعي بطعم جديد وجميل وبطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي
تعد وجبة البرياني بالكفتة من الوجبات المشهورة فى الهند، وهى شبيه جدا للأكلات العربية والتى تقدم باللحم والدجاج، وهو عبارة عن طبقات الأرز البسمتي وكفتة بتسبيكة ونكهات مختلفة من البهارات الصحيحة من القرنفل والحبهان والقرفة والتى تعطيه طعم ونكهة مميزة وجميلة، كما أنه من الأكلات المفيدة جداً والمغذية والتى تمد الجسم بالبروتين والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير البرياني بالكفتة من المطبخ الهندي بالتفصيل.
مكونات البرياني بالكفتة
يتكون البرياني بالكفتة من بعض المكونات المفيدة والمغذية جداً والتى سوف نتعرف عليها فيمايلي:
- ١/٤ كيلو من اللحمة المفرومة.
- ٤ حبة كبيرة من البصل مقطعة شرائح.
- ٢ ملعقة كبيرة من السمنة.
- ٣ حبات من البطاطس مقطعة مكعبات.
- ملعقة كبيرة من السكر البني.
- ٣ كوب من الأرز البسمتي.
- ١٠ مسمار من القرنفل.
- كوب من عصير الطماطم.
- ٢ عود من القرفة.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الكركم.
- ٢ فص من الثوم المفروم.
- ١٠حبة من الحبهان ( الهيل).
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ١/٢ كوب من اللبن.
- ملعقة صغيرة من مبشور الزنجبيل الطازج.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ٢ فص من الثوم المفروم.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل البرياني بالكفتة سهلة وبسيطة ولكن لها بعض التجهيزات للكفتة وللأرز وهى كمايلي:
- أولا نقوم بسلق الأرز فى حلة بها ماء مغلي وملعقة من الزيت وملح زى المكرونة لمدة ٥ دقائق ثم نصفيه.
- بعد ذلك نقوم بقلي مكعبات البطاطس ونخرجها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.
- ثم نحضر البصل المقطع شرائح ونرش عليه شوية من الدقيق ونقلبه كويس ثم نقليه فى زيت غزير حتى يصبح مقرمش.
- بعد ذلك فى وعاء عميق نقوم بخلط مكونات الكفتة مع بعض من اللحم والملح والفلفل والبهارات وفصين الثوم المفروم والزنجبيل ونعجنهم مع بعض كويس.
- نقوم بتشكيلها كور ونضعها فى صينية مدهونة بالزيت وندخلها الفرن حتى تتشوي او يمكنك تشويحها فى الزيت.
- نحضر حلة مناسبة ونضع بها السمنة ونضعها على النار حتى تسخن ثم نضيف عليها الثوم المفروم والبهارات الصحيحة من العيدان القرفة ومسمار القرنفل والحبهان ونقلب حتى تظهر رائحته.
- نضيف عليهم الكركم وعصير الطماطم واللبن والسكر والملح والفلفل الأسود.
- بعد ذلك نضيف عليهم الكفتة المشوية والبطاطس المحمرة وثلثين كمية البصل المقلي ونتركها حتى تتتسبك على النار لمدة ربع ساعة.
- ثم نحضر الطاجن أو الصينية اللي هندخلها الفرن وندهنها بالسمنة ثم نضع ثلثين كمية الأرز ونضع فوقهم الصوص بالكفتة.
- بعد ذلك نضيف بقية كمية الأرز ونغطيها بورق الألومنيوم.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة نصف ساعة الى ثلث اربع ساعة.
- نخرجها من الفرن وتزين بباقي كمية البصل والكزبرة الخضراء وقطع من الليمون وبالف صحة وعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعملي البرياني بالكفتة الهندي واستمتعي بطعم جديد وجميل وبطريقة سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.