ستاكس خفيف بسكويت العشر دقائق مع كوب من الشاي

بسكويت العشر دقائق هذا ما نتناوله معكم اليوم؛ حيث أنه من الحلويات البسيطة جدا ولا يستغرق سوى عشر دقائق في تجهيزه، وهو من البسكويت المحبب لدى الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، وذلك لأنه يتميز بالمذاق الشهي والرائع، كما يمكنك إعداده بالشيكولاتة بإضافة مكون الكاكاو الخام أو بالبرتقال، ويعتبر بسكويت الشيكولاتة من الوجبات السريعة الخفيفة في وجبة الفطور مع كوب الشاي أو الحليب، وللإقبال الكبير على تناوله ترغب الكثير من الأمهات عمله في المنزل، لذلك جئنا لكم بأفضل طريقة لعمله في المنزل.

بسكويت العشر دقائق

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل بسكويت العشر دقائق اللذيذ الطعم، حيث أن مكوناته بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

4 كوب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدامات.

4/3 كوب من السكر الأبيض.

خمسة بيضات.

كوب ونصف من اللبن الحليب السائل.

مقدار كوب من السمن بحجم كبير.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق من الفانيليا.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على البسكويت في عشر دقائق فقط، لذلك سمى بسكويت العشر دقائق وبمكونات بسيطة جدا ومتوفرة في المنزل، وإليكم التحضير في السطور التالية: