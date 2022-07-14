ستاكس خفيف بسكويت العشر دقائق مع كوب من الشاي

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بسكويت العشر دقائق هذا ما نتناوله معكم اليوم؛ حيث أنه من الحلويات البسيطة جدا ولا يستغرق سوى عشر دقائق في تجهيزه، وهو من البسكويت المحبب لدى الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، وذلك لأنه يتميز بالمذاق الشهي والرائع، كما يمكنك إعداده بالشيكولاتة بإضافة مكون الكاكاو الخام أو بالبرتقال، ويعتبر بسكويت الشيكولاتة من الوجبات السريعة الخفيفة في وجبة الفطور مع كوب الشاي أو الحليب، وللإقبال الكبير على تناوله ترغب الكثير من الأمهات عمله في المنزل، لذلك جئنا لكم بأفضل طريقة لعمله في المنزل.
بسكويت العشر دقائق
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل بسكويت العشر دقائق اللذيذ الطعم، حيث أن مكوناته بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من التالي:
- 4 كوب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدامات.
- 4/3 كوب من السكر الأبيض.
- خمسة بيضات.
- كوب ونصف من اللبن الحليب السائل.
- مقدار كوب من السمن بحجم كبير.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ثلاث ملاعق من الفانيليا.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية نحصل على البسكويت في عشر دقائق فقط، لذلك سمى بسكويت العشر دقائق وبمكونات بسيطة جدا ومتوفرة في المنزل، وإليكم التحضير في السطور التالية:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من البيض والليمون والفانيليا، ثم تقلب المكونات جيدا بواسطة مضرب البيض الكهربائي حتى يصبح الخليط هش.
- ثم بعدها نضيف إليهم السمن والسكر ويتم الخفق مرة أخرى جيدا، وذلك حتى يتم ذوبان السكر والسمن مع باقي المكونات.
- نقوم بإضافة كمية اللبن مع الخليط السابق ثم يتم الخفق مرة أخرى جيدا.
- يتم إحضار وعاء آخر ونضع به الدقيق ونضع معه الملح والبيكنج بودر، ويقلب جيدا ثم بعد ذلك نضيف إليه خليط البيض.
- يتم العجن جيدا في المكونات حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة وناعمة.
- يتم إشعال الفرن على درجة حرارة عالية حتى 200 درجة مئوية.
- بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم نقوم بتشكيل البسكويت على حسب رغبتك سواء كان أصابع أو دوائر.
- ثم يرص البسكويت في الصينية ويتم إدخالها الفرن لمدة عشر دقائق حتى نحصل على اللون الذهبي.
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